Raffiche di vento e disagi, anche oggi maltempo nella Tuscia

Violente raffiche di vento strapazzano la Tuscia. Da ieri mattina tutto il viterbese è stato frustato da venti caldi a velocità sostenute, provocando danni e facendo lavorare ininterrottamente vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Il vento ha iniziato a soffiare nelle prime ore del mattino di ieri lasciando sulle strade rami caduti e alberi divelti. A San Martino al Cimino, nei pressi del Balletti park Hotel, un intero albero è stato divelto dal vento ed è finito su un’auto parcheggiata all’interno della struttura ricettiva provocando danni e disagi al traffico cittadino.

Pompieri e volontari, col supporto dei carabinieri della locale stazione, hanno lavorato insieme per rimuovere il tronco e ripristinare la circolazione. Interventi dei vigili del fuoco sono stati eseguiti su tutta la provincia, soprattutto per alberi caduti e rami pericolanti. Situazione critica anche sul litorale dove il forte vento ha creato molti disagi agli stabilimenti balneari. L’intera mattinata di ieri, come in tutto il resto del territorio, è stata battuta dal vento. Diversi danni al lido dove sono volati ombrelloni e sdraio lasciati in spiaggia. In particolare lo stabilimento comunale avrebbe riportato danni anche a un gazebo.



Il maltempo agostano nella Tuscia non è ancora finita. Il dipartimento della Protezione civile, ieri sera, ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse. Da ieri e fino a questa notte si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. La Tuscia non è esclusa, il meteo prevede forti temporali già dalle prime ore del mattino che continueranno a intervalli per l’intera giornata di oggi. I temporali dovrebbero portare anche un calo delle temperature.