Raddoppia la tassa soggiorno a Viterbo, ecco a cosa serviranno i soldi incassati

Ultimo aggiornamento: 12:24

Marketing territoriale, bagni pubblici autopulenti, terme e forse il museo 3D delle Macchine di Santa Rosa sotto i portici di palazzo dei Priori, vicino alle opere di Sebastiano del Piombo. Ecco la proposta dell'amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Arena sulla destinazione dei fondi dell'imposta di soggiorno, quella aumentata in extremis lo scorso 31 dicembre con una lunga coda di polemiche.La decisione non è definitiva: ci sarà un secondo confronto, ma quella uscita lunedì sera dalla riunione di maggioranza è una prima bozza concreta di quanto approderà successivamente in consiglio comunale per il via libera. «C'è un programma di massima. Una parte dei fondi dice il capogruppo di Forza Italia, Giulio Marini - vorremmo utilizzarla per il marketing territoriale, in modo da dare più evidenza alle bellezze della città tramite un sito internet maggiormente incisivo. Cercheremo di agire sul turista in maniera più diretta». Quindi una serie di ulteriori interventi, però ancora da definire.«Dentro il pacchetto informatico - continua Marini - c'è anche la partecipazione al bando della Regione relativo ai musei per quello multimediale della Macchina di Santa Rosa. Me lo hanno intestato ed è vero che sia una mia idea, anche se di 6-7 anni fa: magari ero precoce io, ma oggi forse siamo in ritardo. E' prevista una compartecipazione del Comune, quindi una parte dei fondi andrebbero anche lì. Ma siamo solo a un primo passo».Anche il vice sindaco Enrico Maria Contardo parla di «proposta condivisa, senza problemi in maggioranza: abbiamo anche stabilito delle percentuali. Un tot andrà per i bagni pubblici autopulenti, magari uno all'anno spiega - poi per una moderna cartellonistica turistica all'interno ed esterno dei monumenti. Un'altra parte andrà sul discorso termale». E il museo delle Macchine? «C'è, ma è legato al bando regionale a cui dobbiamo partecipare. Costa oltre 300mila euro: se si vince il bando, che vale 250 mila, si fa conclude Contardo - altrimenti no».