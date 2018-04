Raccolta rifiuti... molto differenziata: il mezzo finisce sotto la strada

di Ugo Baldi

Spettacolare, e per fortuna senza gravi conseguenze, incidente stradale questa mattina a Civita Castellana. Un camionciono dell'azienda che ha l'appalto per la raccolta differenziata dei rifiuti, la Sate, è precipitato all'interno di un giardino privato, dopo aver percorso diversi metri senza che nessuno fosse alla guida e distrutto un muretto di cinta. L'addetto alla raccolta era infatti sceso per caricare i sacchetti.



L'episodio si è verificato nel quartiere Priati. Per riportare il mezzo sulla strada - che è andato distrutto nella parte anteriore - è stato necessario l'intervento di un carro attrezzi specializzato nel recupero di mezzi pesanti. Danni nanche al muro di cinta del giardino.



Sul posto i carabinieri. Il forte rumore provocato dall'impatto del camion all'atto dell'incidente è stato avvertito dai residenti come una scossa di terremoto. La Sate ha poi inviato sul posto i propri responsabili. Tra le cause il più probabile è un guasto tecnico ai freni del mezzo di raccolta.



