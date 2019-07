Raccolta rifiuti, per l'appalto ponte è sfida tra cinque aziende: in ballo 9 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti, l'appalto ponte se lo contendono in cinque. Un lavoro di soli 12 mesi, ma per un importo non certo da buttare via: la base di gara è di 8 milioni e 286 mila euro più Iva.Non c'è solo Viterbo Ambiente - ovvero il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla perugina Gesenu e dalla romana Cosp Tecno service: altre quattro imprese si sono presentate e nessuna è stata esclusa. Due ditte arrivano da Latina, sono Eco.Car e la Del Prete. Le altre sono la Energeticambiente e la Tekra, che provengono rispettivamente da Rozzano, in provincia di Milano, e da Angri, in provincia di Salerno.La scadenza per partecipare era fissata allo scorso 16 maggio. La “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporti dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana” indica come principale voce di spesa la raccolta e il trasporto dei rifiuti: 4,5 milioni circa. Di 2,5 invece lo spazzamento e l’igiene urbana, 161 mila per il lavaggio dei contenitori e 80 mila per l’attività di comunicazione.Toccherà poco meno di 40 mila utenze domestiche e oltre 6.200 non domestiche. Il punteggio: massimo 80 punti per l'offerta tecnica e 20 per quella economica, suddivise in varie voci. L'appalto ponte sui rifiuti, contestatissimo dall'opposizione, permetterà all’amministrazione di predisporre quello pluriennale, che ammonterà a oltre 50 milioni di euro.