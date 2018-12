Raccolta porta a porta, calendario modificato per i giorni di Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Natale e a Santo Stefano sarà chiuso il punto di raccolta straordinario del Riello. Anche il servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” subirà variazioni. Martedì 25 dicembre, tutto regolare nella zona A (centro storico). Nella zona B1 (Pilastro, Riello, Carmine, Pietrare, Tobia, San Martino-Tuscanese) sarà sospesa la raccolta pomeridiana per le utenze non domestiche.Nella zona B2 (Cappuccini, Barco, Murialdo, La Pila, Viale Capocci, Palmanova, Paradiso) saranno sospese la raccolta antimeridiana dell'organico e la pomeridiana per le utenze non domestiche. Nella zona B3 (Ellera, Villanova Sud, La Quercia, Bagnaia, Gramsci, Garbini) sarà sospesa la raccolta pomeridiana per le utenze non domestiche. Nella zona B4 (Santa Barbara, Poggino, Villanova Nord, frazioni Teverina) sarà sospesa la raccolta dell'organico e quella pomeridiana per le utenze non domestiche.Il giorno di Santo Stefano, nella zona A e B1 sarà sospesa la raccolta antimeridiana dell'organico; zona B2, niente raccolta pomeridiana per le utenze non domestiche; zona B3: saltano la raccolta antimeridiana dell'organico e quella pomeridiana per le utenze non domestiche; zona B4, sospesa la raccolta pomeridiana per le utenze non domestiche.