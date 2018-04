L'amica dell'ottantenne che lascia l'eredità al suo medico: «Quel dottore l'ha raggirata»

di Maria Letizia Riganelli

«Voleva la casa e i soldi della signora, glielo disse. Io lo so». Parla la migliore amica di un'ultraottantenne di Oriolo Romano malata di Alzheimer, il cui medico curante, secondo l'accusa, si sarebbe fatto nominare erede universale e avrebbe fatto intestare alla figlia una polizza vita da 40mila euro. Il dottore, originario di Vejano, è accusato di circonvenzione di incapace.



La donna morì ad agosto 2013, un mese dopo spuntò un testamento. Nella scrittura, registrata da un notaio di Vetralla, il medico era indicato come unico erede di tutti i beni mobili e immobili, tra cui una villa a Canale Monterano. Per l'accusa avrebbe approfittato delle condizioni di salute dell'anziana, contando sul fatto che fosse sola al mondo, a parte la sorella e il fratello, pure loro ultraottantenni, con cui non aveva buoni rapporti.

Nel processo la sorella 86enne della presunta vittima assistita dall'avvocato Mauro Danielli di Roma, si è costituita parte civile. Sul banco degli imputati un medico 65enne originario di Vejano, difeso dall'avvocato Antonio Maria Carlevaro.



«Per me era come una mamma ha raccontato ieri mattina in aula l'amica -, stavamo sempre insieme. Per colpa del dottore ci siamo allontanate. La signora mi diceva che il medico era geloso di me, così eravamo costrette a vederci di nascosto. Lei faceva tutto quello che diceva lui. Non faceva che ripetere me lo ha detto M. Però della polizza non sapevo nulla, ma del testamento sì Una mattina mi raccontò che aveva scritto una carta ma poi si era sentita poco bene, aveva preso dei calmanti e non ricordava più nulla. Né cosa avesse scritto né dove fosse finita. Ma ricordo che mi disse che quella carta l'aveva lui, il medico. So per certo che la signora avrebbe voluto lasciare tutto al figlio del fratello. Al medico voleva regalare un orologio d'oro da 6mila euro. Lui invece le aveva chiesto i soldi e la casa. Ma lei non voleva».



In aula anche la testimonianza della donna che aiutava in casa la signora: «Io del testamento non sapevo nulla, l'ho saputo dopo. In paese correva voce che non avrebbe lasciato niente ai parenti, non aveva buoni rapporti».



Sabato 7 Aprile 2018



