Infrastrutture, nel Viterbese quattro ponti sotto esame

di Renato Vigna

Il monitoraggio di ponti e viadotti delle strade del Viterbese è stato programmato da tempo. Fu voluto dalla Provincia nel 2009 e venne concluso nel 2011. «Abbiamo effettuato delle ispezioni visive, quelle che prima facevano i cantonieri, i quali segnalavano problemi anche piccoli che col tempo possono provocare danni»: così dice uno dei professionisti che ha curato la ricognizione, in questi giorni reclamata un po' in tutta Italia dopo il crollo di Genova.



Molte le criticità oggetto delle verifiche (come le acque meteoriche), ma i risultati di quel monitoraggio evidenziarono problemi sul ponte di Lubriano (è stata realizzata una variante al centro abitato) e per quello dell'Abbadia a Vulci (Montalto), con travi che hanno richiesto un intervento cautelativo. Da monitorare anche il ponte degli Eroi a Caprarola, costruito tra gli anni 50 e 60. Il sindaco Eugenio Stelliferi conferma: «Un paio di mesi fa la Provincia ha incaricato una società specializzata di analizzarlo».

Anche a Bagnoregio il ponte di Civita è sorvegliato: il volume dei visitatori è cresciuto esponenzialmente e la Prefettura ha ordinato un sopralluogo.



Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:48



