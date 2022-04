Martedì 12 Aprile 2022, 06:10

È attesa per oggi nella Tuscia la pubblicazione delle agende per la quarta dose. Significa che si potrà prenotare la somministrazione. La vaccinazione è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal ministero della Salute. Chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è in ogni caso esentato dal nuovo richiamo.

Intanto, la Asl ha organizzato anche un Centro post-Covid, coordinato da Mauro Vannicola. La sede principale sarà all’ospedale di Tarquinia, mentre quella distaccata a Belcolle. Lo scopo? “Il follow-up dei pazienti precedentemente affetti da malattia Covid per l’individuazione e il trattamento – si legge nel provvedimento dell’azienda – delle sequele cliniche dell’infezione, tramite una équipe multidisciplinare composta da pneumologi, radiologi, cardiologi, infettivologi, nefrologi, internisti, neurologi, psicologi e gli specialisti della riabilitazione respiratoria e neuro-motoria”. Le previsioni parlano di 500 prime visite all’anno, 1.000 prestazioni di diagnostica strumentale e almeno 300 pazienti annui provenienti dal Viterbese e 50 da altre Asl.

Ieri, intanto, il Covid ha mietuto altre 4 vittime: un uomo di 89 anni di Bassano Romano e uno di 87 anni residente a Oriolo Romano, entrambi deceduti in casa; un 76enne di Vignanello e una donna di 86 anni di Vetralla che invece erano ricoverati all’ospedale di Belcolle.

La curva però segna un deciso calo: 123 casi e 273 guariti. Pochi nuovi positivi spalmati su 37 comuni. Le concentrazioni maggiori sono così distribuite: 22 a Viterbo, 10 a Civita Castellana e Soriano nel Cimino, 8 a Onano, 5 a Vignanello, 4 a Caprarola, Orte e Tuscania, 3 a Bagnoregio, Bassano Romano, Calcata, Capranica, Grotte di Castro, Latera, Piansano e Vallerano. Degli ultimi contagiati, due hanno subito avuto bisogno di un ricovero ospedaliero mentre 121 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Resta stabile a 66 il numero dei ricoverati: 41 positivi sono nel reparto di Malattie infettive, 2 nella Terapia intensiva, 23 a Medicina Covid. Il totale dei casi in provincia scende a 4.865.