Quarant'anni di corsa nel Viterbese, il libro scritto da Giuseppe Misuraca

La nostra storia, quaranta anni di corsa.

E' il titolo del libro scritto dal professor Giuseppe Misuraca, in uscita in questi giorni in cui racconta la storia dell'Atletica Viterbo dal 1981 e dell'Atletica Alto Lazio dal 1996 e mette in evidenza le persone che hanno portato la regina dello sport, targata Tuscia, a mettersi in evidenza in ogni competizione sportiva nazionale, regionale e locale.

In 180 pagine con molta competenza e passione l'ex presidente della Fidal Viterbo nonché consigliere regionale della stessa Fidal, ha raccolto dati, foto (700) e tutto ciò che riguarda il passato delle due gloriose società.

« Circa cinque mila notizie - ha raccontato Misuraca - tra articoli di giornale, comunicati, altro materiale insieme alle classifiche sono state oggetto delle mie attenzioni per arrivare alla stesura finale. E' stato un taglia e cuci che mi ha impegnato per due anni. Ringrazio Monica Condurelli, Elena Valeri,Paola Pieragostini, Massimo Gay e Sergio Buratti per il lavoro svolto con i comunicati nel corso degli anni e Paolo Capati, Cesare Cianchelli, Giuseppe Marrichi e Fabrizio Maiolati per il sostegno».

