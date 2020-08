© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando Mozart faceva il turista nella Tuscia. E' un po' il filo conduttore dello spettacolo che andrà in scena stasera alle 19,30 per la stagione teatrale di Ferento.“Siamo partiti da Roma alle 6 di sera del 10 luglio con un Vetturino, abbiamo proseguito per tutta la notte senza dormire, e la mattina alle 5 siamo giunti a Civita Castellana, dove abbiamo preso una cioccolata e ci siamo buttati a letto, dormendo fino alle 10, poi abbiamo sentito una santa messa nel Duomo, dopo di che il Wolfgang ha suonato l’organo, poi abbiamo pranzato...”. Partendo da questo dato che testimonia il breve soggiorno dei Mozart in terra di Tuscia, l'appuntamento poetico-letterario “Mozart, il genio della musica”, a cura di Giuseppe Rescifina, sviluppa una serie di curiosi particolari attorno alla mitica figura di Mozart, alcuni ripresi anche dalla cinematografia (da ricordare il film “Amadeus”, diretto da Milos Forman che ottenne ben 8 Oscar), altri affidati alla penna di numerosi biografi del compositore, in particolare Stendhal. Citazioni particolari riguardano il complesso rapporto tra W. A. Mozart e Antonio Salieri, una presunta rivalità oggetto di attenzione da parte di Aleksandr Puskin che nei microdrammi indica Salieri quale artefice della morte del musicista di Salisburgo.C'è ulteriore spazio per la Tuscia nel racconto della rivalità tra Lorenzo Da Ponte, notissimo librettista delle più famose opere di Mozart e l'aquesiano Gianbattista Casti, librettista di Salieri. La parte finale è dedicata, con opportuna accortezza, alle impudiche lettere di Amadeus alla cuginetta Anna Maria, piene di sottintesi e di maliziosi riferimenti, e al mistero, ancora insoluto, della morte del grande genio della musica a soli 35 anni.Domani sera, invece l'Estate viterbese torna in centro, alle 21 in piazza San Lorenzo, con lo spettacolo teatrale "Il vecchio e il mare" con Sebastiano Somma.