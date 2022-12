Martedì 13 Dicembre 2022, 05:50

Qualità della vita, Viterbo guadagna 17 posizioni e sale al 61esimo posto su 107 province italiane. Nella classifica regionale la Tuscia segue Roma, 31 esima (-18) e precede Rieti (67), Frosinone (79) e Latina (90). Novanta gli indicatori presi in esame dal rapporto annuale del Sole24 ore, suddivisi in sei macro-categoria tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori), elaborati in base a dati raccolti da fonti istituzionali.

Luce verde e segno più nelle classifiche demografia e società (+38 posizioni), giustizia e sicurezza (+19), ambienti e servizi (+13), cultura e tempo libero (+9)e ricchezze e consumi (+5): a zavorrare i numeri la sezione ‘affari e lavoro’, dove il Viterbese scende di otto caselle fino al gradino 82, posizionamento da piena zona rossa appena sopra le province del Sud. Non una sorpresa. Si tratta infatti di dati già conosciuti (e discussi) che il report conferma. I numeri più preoccupanti riguardano lavoro e giovani: tra i 24 e i 64 anni il livello di occupazione è al 60%, tre punti al di sotto delle media nazionale, mentre il 23% degli under 25 non lavora né studia. Dati che valgono le posizioni numero 72 e 68. Non le peggiori nella mini classifica, va peggio per start up innovative (85) mentre non brilla l’imprenditoria giovanile (64).

Non sono tutte qui comunque le ragioni della rimonta, significativa ma ancora fuori dalla parte nobile della classifica, della Tuscia. All’interno delle macro sezioni che nel 2022 hanno girato in positivo non mancano le sorprese, a cominciare dalla classifica ‘ricchezze e consumi’ dove le cinque piazze guadagnate non servono ad uscire dal fondo (71). La struttura a maglie larghe del mondo del lavoro e la difficoltà di trovare un’occupazione mandano sotto stress le famiglie, già alle prese con una inflazione su cibi e bevande record (100); la Tuscia è infatti al top per numero di protesti (84) e per scarsità di depositi bancari (80), sintomi di un’economia molto fragile. Fragilità che non è solo sociale ma anche ambientale: la nuova voce introdotta a partire da quest’anno che tiene conto del clima è agrodolce: Viterbo è una provincia al sole (24 nella classifica che tiene conto dei giorni di cielo sereno) ma va male nell’indice delle ondate di calore (72) e peggio in quella degli eventi estremi (82).

I dati più confortanti arrivano dalla sezione ‘giustizia e sicurezza’ (46): poche le denunce per rapina in pubblica via (4) e furti con strappi, estorsione, riciclaggio e impiego di denaro. E demografia e società (46) indice dove la ripresa è più forte ma che evidenzia una condizione ancora difficile per le donne: posizione numero 72 nei 12 parametri tra cui occupazione, imprese, quote rosa, sport e competenze Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).