«Dall’ultima settimana di febbraio gli italiani sono stati investiti da un calvario di informazioni su contagi, decessi, affetti spezzati, relazioni sociali sospese, mobilità inceppata, attività economiche a rischio, posti di lavoro bruciati. I dati raccontano cosa sta cambiando, e i bilanci sull’impatto della pandemia sono ancora prematuri. Ma tra lockdown e quarantene come si misura la qualità della vita?».

Parte da questa domanda la tradizionale classifica del “Sole 24Ore” che dà i voti ai capoluoghi di provincia della Penisola per misurare il benessere dei territori, in base a sei macro aeree tematiche (Ricchezza e consumi; Ambiente e servizi; Giustizia e sicurezza; Affari e lavoro; Demografia e società; Cultura e tempo libero), articolate in 90 indicatori. Sul podio più alto Bologna, che traina un po’ tutte le province dell’Emilia Romagna, di cui ben cinque su nove si incontrano tra le prime venti: oltre a Bologna, Parma (8ª), Forlì Cesena (14ª), Modena (15ª) e Reggio Emilia (17ª). L’ultima della classifica è Crotone.

Le performance di Viterbo? Il rapporto assegna il 17° posto all’indicatore affari e lavori; il 35° alla cultura e tempo libero; il 62° all’ambiente e servizi; il 66° alla ricchezza e consumi; il 78° alla demografia e società. Mescolando il tutto, la Città dei Papi riesce a guadagnare la metà classifica: 58° piazzamento su 107 capoluoghi.

Alcune curiosità. Le luci: primo posto grazie alle Spid erogate (375.346) ogni mille abitanti e per le imprese in rete, ben 33.3034; 5° per il trend del Pil pro capite; 7° posto per l’apertura di imprese femminili; 16° per l’indice di rotazione delle cause ovvero procedimenti definiti su nuovi iscritti; 20° per la spesa sociale degli enti locali; 21° per l’iscrizione di nuove imprese; 28° nella voce riciclaggio e impiego di denaro; 49° posto per i Pos attivi.

Le ombre (non tutte causate dall’emergenza Covid-19, ma retaggio degli ultimi lustri). 66°, per la quota cause pendenti ultratriennali; 70°, giovani che non lavorano e non studiano; 90° per edifici coperti da infrastruttura Ftth (banda larga); 90° per la quota di export sul Pil; 78° per abbonamenti Internet di almeno 100 Mbit/s; 81° per riqualificazioni energetiche degli immobili; 85°, violenze sessuali, 10.122 denunce ogni 100mila abitanti; 89° posto per i protesti (6321.25 euro per mille abitanti); 95° incidenti stradali: 7.435 tra morti e feriti ogni mille abitanti; 99° pediatri: 1,49 professionisti attivi ogni 1.000 abitanti 0-14 anni. La sezione cultura e tempo libero squaderna tra le altre queste posizioni 5° eventi sportivi; 16° cinema; 33° bar; 48° biblioteche.

Un ultimo dato: in 31 anni di classifiche del Sole 24 Ore (1990-2020), Viterbo è passata dal 35° al 58° posto.

