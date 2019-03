Pulizie di primavera in città: studenti e migranti ripuliscono il centro storico di Viterbo

Ultimo aggiornamento: 12:19

Pulizie di primavera per una città... non proprio pulita. Il comitato spontaneo cittadino Puliamo Viterbo ha dato vita questa mattina all'evento ''Pulizie di Primavera'', iniziato alle ore 9 e che ha invaso il centro storico per tutta la mattinata.Centinaia di ragazzi delle scuole superiori e di volontari hanno dato vita a una raccolta dei rifiuti sparsi per le vie e le piazze della citt- antica. Alla manifestazione hanno aderito le classi delle tre scuole superiori Istituto Paolo Savi, liceo classico Buratti e liceo delle scienze umane Santa Rosa.Con loro cittadini e membri di tutte le associazioni di volontariato locali, in particolare le Acli. Oltre a circa circa 50 tra migranti e operatori del Cas di Viterbo ospitato all'Hotel Balletti Palace. «L'evento, che non ha alcuna connotazione politica, ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Viterbo. Inoltre Viterbo Ambiente, che ha chiesto di differenziare la raccolta dei rifiuti, ha fornito materiale per la raccolta (sacchi, mascherine e i guanti monouso)», hanno spiegato gli organizzatori.Questa attività nasce, «nel giorno di ingresso della primavera, con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi e gli adulti affinché la città sia mantenuta pulita sempre». Maggiori dettagli sulla pagina facebook www.facebook.com/PuliamoViterbo