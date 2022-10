Mercoledì 5 Ottobre 2022, 05:35

“La situazione da questa estate è un po’ migliorata, ma resta ancora critica”. Residenti e commercianti di viale Trento non si arrendono: al degrado generale in cui è sprofondato dopo anni di abbandono il quartiere, risponderanno venerdì con una giornata di pulizie straordinarie di marciapiedi, aiuole e panchine. Spazi comuni spesso invasi da bottiglie vuote o rotte, tappi, cicche di sigarette, resti di cibo. “Una iniziativa contro l’inciviltà, a favore dell’ambiente e per stare insieme”. Anche un modo per dimostrare visibilmente, con la semplice presenza, che la strada è di tutti.

L’appuntamento è fissato per venerdì prossimo, dalle ore 15. La zona, come noto, è finita più volte sotto i riflettori della cronaca per gravi episodi di violenza sfociati anche in risse e accoltellamenti, lo spaccio di sostanze stupefacenti e altri fatti quasi quotidiani che creano molti problemi alla vita di residenti e commercianti: schiamazzi e molestie. Circa due mesi fa, il Messaggero ha raccontato la nascita di un comitato spontaneo e apolitico formato da persone che vivono o lavorano a viale Trento e zone limitrofe. Un soggetto promotore di iniziative di riqualificazione urbana e che ha l'obiettivo di sollecitare una presenza più costante e visibile delle istituzioni.

“La situazione da questa estate è un po’ migliorata, ma resta ancora critica”, spiega Massimo D’Alessio, titolare in zona di una scuola per giovani artisti, a cui a volte è capitato di ritrovarsi in situazioni per così dire poco piacevoli per aver richiamato qualcuno a comportarsi in maniera civile. Non è raro incontrare qui gente che urina tranquillamente contro alberi e muri, o che importuna i passanti. “La presenza delle forze dell’ordine è aumentata, le pattuglie passano spesso e vengono organizzati posti di blocco, ma quando i controlli finiscono tutto torna più o meno come prima. Probabilmente servirebbero interventi più forti”. Sul posto per incontrare il comitato e vedere di persona la situazione, si era presentata la sindaca Chiara Frontini. Visita a cui era seguita qualche giorno dopo una pulizia straordinaria della strada, organizzata allora dal Comune.

Nel frattempo è stato modificato il giorno in cui viene eseguita la pulizia settimanale. “Non più il venerdì, ma il lunedì. In questo modo le bottiglie che si accumulano nel week in strada, vengono tolte subito. Ma c’è sempre il problema delle auto in sosta, per cui la pulizia non è sempre approfondita”. Dal Comune è stata annunciato l’arrivo di un ufficio mobile della polizia urbana. Molto atteso. “ Se condiviso con le altre forze dell’ordine potrebbe diventare una sorta di presidio fisso. Servirebbero anche più lampioni. Mentre sembra che le ferrovie siano intenzionate a riaprire i bagni pubblici”. Venerdì intanto il comitato invita tutti a partecipare, residenti commercianti o semplici frequentatori della via.