Puliamo il mondo, Vitorchiano coinvolge le scuole e le associazioni. Ed è un successo

Vitorchiano aderisce a "Puliamo il Mondo" ed è un successo. L'iniziativa nazionale di volontariato ambientale organizzata da Legambiente, ha visto la partecipato anche il Comune di Vitorchiano.Nella giornata di venerdì 28 settembre e lunedì 1 ottobre sono state coinvolte le scuole del paese, con progetti mirati per i ragazzi delle primarie, medie e della scuola dell’infanzia; sabato 29 settembre si è invece svolta invece la pulizia di Strada Piangoli, dal Pallone all'area pic-nic nota come Fontana del Duca dove lo scorso anno era già stato eseguito il ripristino della prima vasca dello storico fontanile.Grande partecipazione da parte di cittadini e volontari che hanno provveduto a raccogliere i rifiuti abbandonati lungo la strada quali carta, plastica, mozziconi di sigaretta, pneumatici, scarpe, piccoli elettrodomestici (anche grazie all’aiuto degli operai del Comune). “Un momento di condivisione e confronto - commenta l’assessore all’ambiente Federico Cruciani - per focalizzare meglio le tematiche ambientali nonché anticipare quei piccoli cambiamenti che, dal prossimo anno, modificheranno e ottimizzeranno il servizio di raccolta rifiuti porta a porta a Vitorchiano per arrivare ad attuare quella tariffa puntuale necessaria per premiare chi, anche a casa propria, ha un atteggiamento virtuoso nel riciclo dei rifiuti”.Un'occasione per proseguire in un percorso di tutela ambientale in collaborazione con le associazioni del territorio come Pro Loco, A.Ge. (Associazione genitori), Associazione Carnevale, Compagnia In…Stabile, Comitato festeggiamenti San Michele Arcangelo, la Banda musicale Fedeli di Vitorchiano e la Janus; a queste si sono aggiunte quest’anno alcune associazioni sportive e culturali, con valenza aggregativa e sociale come la scuola di karate Keikenkai, presente con molti giovani atleti. Così come i volontari del gruppo comunale della Protezione Civile che non solo hanno partecipato attivamente all’evento ma anche lavorato per garantire condizioni di sicurezza e permettere un tranquillo svolgimento dell’iniziativa."Ringrazio tutti i volontari intervenuti - ha detto il sindaco Ruggero Grassotti - gli alunni delle scuole e i loro insegnanti e tutte le associazioni che hanno partecipato all'iniziativa, oltre ovviamente a Legambiente, in particolare all'amico Umberto Cinalli. Prosegue quindi la campagna di sensibilizzazione ambientale che l'amministrazione comunale vuole attuare con l'obiettivo di sviluppare nei cittadini una maggiore responsabilità nei confronti dell'ambiente e dell'ecologia.