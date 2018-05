Puccica, D'Antoni, Scorsini: il valzer delle panchine balla con i tre moschettieri

di Marco Gobattoni

Questa è la fase dei ragionamenti, degli abboccamenti e dei primi incontri conoscitivi ma per tre allenatori viterbesi il mercato è già entrato nel vivo. Rosolino Puccica, Davide D’Antoni e Marco Scorsini sono quanto di meglio possa offrire il brand tecnico delle panchine della Tuscia e per questo su di loro si sono accesi i riflettori di diversi club.

Niente di definito e deciso per carità, ma l’attenzione che diverse società stanno dedicando ai tre moschettieri lascia capire che nei prossimi giorni i loro nomi rimbalzeranno spesso sulle cronache del mercato calcistico.

Puccica ha chiuso una stagione difficile alla guida del Lumezzane. I lombardi, partiti con propositi di ripescaggio in serie C, si sono ritrovati a disputare una campionato di serie D con una squadra imbottita di giovani. Nessun problema: l’ex tecnico della Viterbese ha portato la nave nel porto sicuro della salvezza ed ora è pronto a tornare a casa.

Su di lui forte il pressing della Flaminia, ma anche Monterosi e Latina ci stanno facendo un pensierino.

“In questi giorni si fanno chiacchierate e incontri conoscitivi – ammette Puccica – ma di definitivo non c’è nulla. Alla Flaminia tornerei volentieri: con il patron Augusto Ciarrocchi ci lega un’intesa amicizia ma non ho avuto contatti diretti con i rossoblù. Altra esperienza in serie D? Non è un campionato che amo, ma in una piazza importante si può far bene”.

E Ciarrocchi lo conosce bene anche D’Antoni, ex allenatore del Monterosi e attuale mister della primavera del Frosinone.

Come tutti anche D’Antoni non ha ancora delineato il proprio futuro: il salto del Frosinone in serie A potrebbe aprire scenari interessanti anche per lui, con il pressing del Cassino, intenzionato a costruire una squadra che possa sbarcare in serie C, che aumenta giorno dopo giorno. Sulla giostra delle panchine sale anche Scorsini: dopo l’esperienza di quest’anno al Crecas in Eccellenza, l’ex allenatore del Monterosi cerca il salto di categoria, anche se su di lui è forte il pressing del Benevento che vorrebbe affidargli la panchina della primavera. “In dieci giorni conto di conoscere il mio futuro – non si sbilancia Scorsini – in queste ore sto avendo diversi contatti ma una decisione definitiva non è presa. Serie D o primavera? Entrambe le opzioni sono sul tavolo”. Ostia Mare, Ladispoli e SFF Atletico attendono una risposta.

