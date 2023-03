Mercoledì 8 Marzo 2023, 05:50

“Se so ricamare, saprò anche dipingere - L’infanzia senza fine di Maria Prymachenko e Bonaria Manca” a palazzo dei Priori la presentazione della mostra nella sala Regia prima del taglio del nastro. Con coda polemica. Fino al 4 giugno il Museo dei Portici ospiterà 15 opere provenienti dal Museo nazionale Shevchenko di Kiev e una selezione di quelle di Bonaria Manca, provenienti dalla sua casa museo a Tuscania.

La sindaca Chiara Frontini ha definito l’iniziativa «di alto spessore culturale. Viterbo - ha detto - è sempre più vicina a Kiev e aperta a uno sguardo sul mondo. Non potevamo arrivare a depositare la candidatura a capitale della cultura senza parlare dei valori di pace in una città che è patrimonio Unesco».

Erano presenti anche Yaroslav Melnyk, ambasciatore d’Ucraina in Italia, Gianpaolo Serone di Archeoares, Paola Manca, nipote dell’artista Bonaria Manca, e Vittorio Sgarbi, assessore alla Bellezza e sottosegretario alla Cultura. Il tutto a un anno dall’inizio dei bombardamenti russi in Ucraina. «La guerra divide e distrugge - ha spiegato Sgarbi - ci sono solo sconfitti. È singolare che con un presidente del consiglio donna e un segretario del partito di opposizione donna siano divise da tutto ma unite contro la guerra».

Le arti, secondo l’assessore e sottosegretario, «sono l’unica possibilità per indurre le persone ad alzare lo sguardo verso il cielo e non a combattersi per uccidersi. Mi auguro che questa mostra abbia più successo di quella su Michelangelo». Infine, una risposta a Fratelli d’Italia, che ha chiesto lumi sui costi dell’iniziativa. «Mi chiedo, e lo dico con tutta l’indignazione possibile, come sia possibile che l’opposizione ci abbia fatto un’interrogazione. Non si fa su una cosa come questa. La domanda è irricevibile, vogliono una città morta. Oggi siamo con due artiste che ci invocano di pensare alla pace e alla bellezza».