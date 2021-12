Provincia, okay al bilancio. Arena alla fine delega Micci: Comune in fibrillazione

Il bilancio della Provincia è stato approvato all’unanimità dei presenti. Ma il fatto politico è un altro: se le premesse sono queste, la strada per Alessandro Romoli, candidato alla presidenza per l’asse Forza Italia – Pd, appare in discesa. E parallelamente va in salita quella del sindaco Giovanni Arena, che alla fine ha delegato Elpidio Micci. Il quale si è astenuto, ma ha mantenuto il numero legale al momento di esprimere il parere dell’assemblea dei sindaci. Con la reazione furiosa del candidato di Lega e Fratelli d’Italia, Alessandro Giulivi.

Andiamo con ordine: assenti i consiglieri di Salvini e Meloni, il bilancio 2022-2024 di palazzo dei Priori ha ottenuto il via libera. E questo era scontato, poiché in quella sala ci sono lo stesso Romoli e Giulio Marini, favorevole all’avvicendamento del suo sodale di partito con l’attuale presidente Pietro Nocchi. Un bilancio da 40 milioni di euro, con investimenti importanti in due settori: le scuole e le strade.

La crepa politica tra i berluscones da una parte e il resto del centrodestra dall’altra si è aperta nel corso dell’assemblea dei sindaci, chiamati a esprimere un parere sul documento, seppur non vincolante. Serviva la rappresentanza di almeno il 50 per cento della popolazione della Tuscia e un terzo dei sindaci: ce n’erano 33. Arena ha delegato l’assessore Elpidio Micci, che si è astenuto ma con la sua presenza ha mandato un segnale e garantito la validità dei numeri.

Arena, anche se non di persona, ha simbolicamente suggellato la maggioranza. E ora rischia rappresaglie: gli alleati non l’hanno presa affatto bene, anche perché erano quasi rassicurati dalle sue dichiarazioni al Messaggero, dove aveva chiarito che non avrebbe delegato nessuno. Invece ci ha ripensato. La reazione di Giulivi è furibonda: «Il bilancio è un documento di programmazione, non uno strumento di campagna elettorale per contare i voti dei Comuni». Ma il presidente Pietro Nocchi respinge le accuse: «Va approvato a dicembre e poi ci sono i fondi del Pnrr, non possiamo permetterci di perdere mesi».