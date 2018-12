Tmb Salario in fiamme, Ecologia Viterbo risponde all'appello della Raggi: 2 mila tonnellate al mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sos rifiuti, a quelli di Roma ci pensa la città dei Papi. Almeno in parte. Con l'incendio che ha distrutto l’impianto di trattamento meccanico e biologico Salario, la Capitale è infatti di nuovo in emergenza. Ecologia Viterbo, che gestisce quello di Casale Bussi, ha accolto la richiesta di aiuto della sindaca Virginia Raggi: 450 tonnellate a settimana finiranno a Casale Bussi fino alla fine del periodo critico.La conferma arriva dall'amministratore delegato della società, Pierpaolo Lombardi. «Sì – spiega – abbiamo già dato la nostra disponibilità: si tratta di circa 450 tonnellate a settimana», qualcosa meno di 2 mila al mese. Questo fino a che l’emergenza non sarà assorbita». Ecologia Viterbo gestisce anche la discarica in località Le Fornaci. E' qui che finiranno i rifiuti appena chiuso il processo di trattamento meccanico e biologico a Casale Bussi: il residuo è del 40%.