Un confronto partito da settimane, un protocollo coi sindacati da firmare nel giro di pochi giorni – utile anche per affrontare insieme il coronavirus - poi il nulla. Anzi, lo scontro. Per quello il tempo si trova sempre, nonostante i numerosi «impegni e responsabilità di un sindaco in una emergenza di queste dimensioni». Giovanni Arena alle sollecitazioni del segretario della Cgil, Stefania Pomante, ha risposto facendo l’elenco degli appuntamenti, fino a mettere in discussione la sottoscrizione. E a far perdere le staffe all’opposizione.Pomante aveva ripercorso le tappe, fino alla preoccupazione per l’inatteso stop. Questo lunedì 9 su Il Messaggero. Il sindaco dopo giorni replica stizzito: «Forse vive su un altro pianeta», perché emergenza e impegno significano tanto tempo in meno. Sacrosanto, se non avesse anche nove assessori cui delegare. E sprezzante: «Dopo le farneticanti esternazioni del rappresentante Cgil non sono più tanto convinto di voler sottoscrivere».Parole che fanno insorgere l’opposizione, dal Pd al M5S, passando per i civici: Erbetti, Delle Monache, Serra, Barelli, Ricci, Frittelli le suonano ad Arena: «Il marziano sei tu. Arrogante». Per rendere l’idea usano il paragone con il governo, che trova invece il tempo per fare esattamente ciò che il sindaco rinvia con sarcasmo: «E lui non è certo il primo ministro…».Al netto delle stoccate resta incollato sul tavolo il tema di fondo, che l’opposizione gli sbatte sulla faccia e promette di portare in aula. «Convochi immediatamente tutte le rappresentanze sindacali, anche in video conferenza se ritiene, per fare il punto della situazione sulla sicurezza e le necessità dei lavoratori in questa delicata fase». La minaccia di non firmare più il protocollo viene bollata come «singolare, infantile e molto grave: testimonia una gestione personalistica. La sicurezza dei lavoratori è una priorità».E Pomante? Non è mica rimasta a guardare. «Un accordo sindacale non è – spiega - né ci aspettiamo venga considerato dalle istituzioni un inutile fastidio. O peggio, tempo perso». Il silenzio di Arena dispiace al segretario provinciale Cgil, che comunque gli augura buon lavoro. Anche se da lontano: «Da Marte è tutto».