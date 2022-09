Prophilax, la band romana più irriverente sabato a Viterbo con libro e live

Sbarca nella città dei Papi la rock band capitolina che da oltre un trentennio combatte fiera ogni moralismo, non si prende mai troppo sul serio e, ancora oggi, riempie locali senza sentirsi diversa dal proprio pubblico.

Stavolta però i ragazzacci romani non si muoveranno per suonare (non solo), infatti la loro visita fuori porta sarà dedicata alla presentazione del libro “Il Nerkionomicon”.

Il Nerkionomicon è da poco arrivato sugli scaffali di tutte le librerie dello Stivale, incontrando un notevole consenso da parte del pubblico e ancor più della critica specializzata. Il volume è edito dalla casa editrice viterbese “Sette città” ed è stato scritto dall’autore (anch’egli viterbese) Daniele Guglielmi, che già nel 2018 ha pubblicato, sempre per “Sette città”, “Rumore, sudore e vecchie cassette - Viterbo e il rock ad alto volume”.

Nel Nerkionomicon Guglielmi racconta la storia dei Prophilax: “La band più licenziosa di sempre”. Ad arricchire l’opera una memorabile prefazione di Federico Guglielmi (“non siamo parenti”…), il giornalista italiano più autorevole in ambito rock, per venticinque anni la penna di punta della rivista “Mucchio selvaggio”, fondatore del mensile Velvet e conduttore di numerose trasmissioni radiofoniche della Rai.

Alla presentazione di sabato saranno invece presenti, oltre ad autore ed editore, anche Fabio Pinci e Ludovico Piccinini (cantante e chitarrista della band), nonché Christian Ice, storico produttore. Modera la serata una delle penne più prestigiose di RaiNews, il giornalista Francesco Gatti. Appuntamento previsto per le 21.00. Con la certezza che non si parlerà solo del testo, ma qualcuno imbraccerà quella chitarra e qualcun altro si spingerà al microfono.

Una serata da non perdere insomma, di quelle che capitano raramente in città (oltretutto gratuita) all’insegna di uno storico gruppo che può vantare un’esperienza artistica assolutamente unica nel panorama italiano. I membri da sempre trasferiscono in musica gli argomenti che li fanno più ridere, esagerandoli e rendendoli estremi. Tutto appare come un’enorme burla priva di censura, architettata senza mai cedere alla tentazione di razionalizzare il proprio ego per trasferirlo verso territori commercialmente più appetibili.

I Prophilax sono scandalosi, irriverenti e volgari, ma mai offensivi. I Prophilax, in una sola parola, sono “libertà”.