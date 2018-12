Pronto soccorso: per l'ospedale di Belcolle numeri di accesso esagerati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi cinquantamila accessi nel 2017. Per la precisione, 46.421. Sono numeri da capogiro quelli del pronto soccorso di Belcolle, considerando una popolazione provinciale di 320mila abitanti e la presenza di altre due reparti per le emergenze, a Tarquinia e Civita Castellana.Numeri cresciuti rispetto al 2016 e con un trend in aumento anche per il 2018. Ogni giorno, in media, sono 127 i pazienti che si rivolgono alla struttura. Sul totale, meno di un quinto, ovvero 10.537, arrivano in ambulanza o eliambulanza. In oltre 9mila casi dopo è stato necessario il ricovero in ospedale (Belcolle in totale nel 2017 ne ha registrati oltre 19mila). Dati da sovraffollamento, la cui causa principale secondo la stessa Asl è «il boarding, vale a dire lo stazionamento prolungato dei pazienti da ricoverare nell'area dell'emergenza per la mancanza di posti letto disponibili nell'ospedale rispetto alle esigenze».La disponibilità, pari a 416, non sempre riesce a soddisfare la domanda, soprattutto in alcuni periodi dell'anno come quello che coincide con il picco influenzale. Decine i posti letto inattivi, in maggioranza dell'area medica, che saranno utilizzabili con il completamento del corpo A3 che consentirà di averne 55 in più. Per gestire meglio il flusso dei ricoveri dal pronto soccorso, la Asl ha deciso la riorganizzazione dei processi assistenziali dell'intera struttura ospedaliera. Tra le misure individuate, quelle per evitare il sovrapporsi della permanenza dei pazienti in attesa di ricovero all'interno del pronto soccorso con i nuovi accessi.Inoltre, l'azienda ha deciso di rafforzare la pianificazione dei ricoveri programmabili, il rispetto della pre-ospedalizzazione, ma ha anche chiesto ai reparti di comunicare le dimissioni entro le 10 e portarle a termine entro le 12, incrementandole nel fine settimana.Secondo il piano poi entro le 12 almeno 18 pazienti (ovvero il 60% dei ricoveri medi previsti al giorno, che si aggirano sui 30) devono essere trasferiti in ospedale. In caso di mancanza di posti letto e dove sia possibile, i pazienti verranno invece indirizzati a Montefiascone o nelle strutture accreditate (casa di cura Salus e Nuova S. Teresa, che dispongono di 44 posti).