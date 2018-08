Pronto soccorso dell'ospedale di Belcolle, parte il cantiere per la ristrutturazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Pronto soccorso di Belcolle, da oggi si cambia. Apre questa mattina il cantiere che servirà a ridisegnare il reparto emergenziale dell'ospedale di Viterbo affinché sia in grado di rispondere agli accessi, in continuo aumento negli ultimi anni, migliorando sia la fase dell'accoglienza sia quella della presa in carico. L'importo totale dei lavori, finanziati grazie a uno stanziamento della Regione, ammonta a circa 190mila euro. Gli interventi verranno effettuati in diverse tranche, al fine di limitare i disagi ai...