Sabato 3 Luglio 2021, 06:55

Il Covid ha imposto numerose restrizioni ai parenti dei ricoverati. Anche per chi accompagna qualcuno al pronto soccorso. Il racconto è di Lidia Ciocchetti: “Voglio segnalare – afferma - la situazione di estremo disagio che si sta verificando al Pronto soccorso di Belcolle. A causa del Covid, i parenti in attesa di notizie non possono stazionare nella sala di attesa e sostano fuori dove ci sono posti a sedere ma al sole. In questo periodo e con queste temperature, con la pavimentazione in cemento e asfalto, aspettare ore e ore è altamente pericoloso: si rischiano ustioni ed insolazioni”. La donna continua: “Esiste una app per monitorare i ricoverati che al momento non funziona. Ma sarebbe sufficiente avvisare e dare notizie ai parenti telefonicamente, dando loro modo di ripararsi nei paraggi. Invece di chiamare a voce affacciandosi alla porta della struttura. Ho provveduto a segnalare alla Asl stessa questo problema e mi hanno detto di esserne a conoscenza e di stare pensando ad una tettoia”.

Ma dall’azienda sanitaria replicano sottolineando che l’applicazione non ha mai smesso di funzionare. “Negli ultimi mesi – ribattono – abbiamo investito ingenti risorse per rimodernare e ampliare il pronto soccorso. Tra i nuovi servizi, l’app per informare i parenti degli assistiti che non ha mai smesso di essere operativa. Purtroppo, le restrizioni imposte dalla pandemia impediscono di utilizzare la nuova sala di attesa. Abbiamo però già deliberato l’acquisto di una tensostruttura da montare all’esterno dell’ingresso, così da rendere meno disagevole l’attesa. Questione di giorni e verrà montata: chiediamo agli utenti di pazientare. Stiamo facendo il possibile per stringere i tempi e venire loro incontro”.