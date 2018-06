Produrre biodiesel da masse legnose, la ricerca dell'Università della Tuscia è in prima fila

Produzione di biodiesel da biomasse legnose, la ricerca e la sperimentazione marciano spedite in Italia e l'Università della Tuscia è in prima fila.



L’Unitus vede premiato l'impegno nella ricerca attraverso il progetto "Biofeedstock", di cui il Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (Deim) dell’ateneo è partner, è risultato al primo posto nella valutazione tecnico-scientifica delle domande presentate nell'ambito del bando Miur, relativo a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’area di specializzazione dell’energia.



Il progetto, coordinato dall'Università di Napoli “Federico II”, si avvale di una compagine mista costituita da soggetti privati (Eni, Syndial, Graded, Qohelet Solar Italia, Hydrolab, Gori, Ipass) ed enti di ricerca pubblici (oltre alle università di Napoli e della Tuscia, ne fanno parte quelle di Palermo e della Basilicata, nonché il Cnr).



L’oggetto della ricerca, durata 30 mesi, consiste nel valorizzare le biomasse residuali in processi di bioraffinazione, finalizzati alla produzione di “biocombustibili sostenibili” e bio-chemicals. «Il progetto integra attività di studio, di ricerca sperimentale e di dimostrazione industriale e ha l’obiettivo di sviluppare conoscenze, metodologie e know-how specifici per contribuire all’abbattimento delle barriere di tipo logistico, tecnologico e culturale per l’inserimento delle biomasse residuali in schemi avanzati di trasformazione, coerenti con i principi dell’economia circolare», spiegano dall'Unitus.



Le attività dell’Università della Tuscia riguardano la sperimentazione di filiere produttive di biodiesel da biomasse lignocellulosiche, mediante lieviti oleaginosi. Attività che sarà facilitata dalla possibilità per l'Università della Tuscia di utilizzare il Centro Interuniversitario di ricerca sull'inquinamento e sull'ambiente “Mauro Felli” (Ciriaf) di Perugia. In particolare, le attività di ricerca saranno condotte in collaborazione con Crb, Centro di ricerca sulle biomasse, sezione strutturata del Ciriaf e riferimento Italiano per la ricerca sui biocarburanti e le biomasse ad uso energetico.

