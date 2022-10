Lunedì 17 Ottobre 2022, 09:39

Un risarcimento danni da 11 milioni di euro. Lo chiede un promotore finanziario viterbese a una banca svizzera, dopo la conclusione di un iter processuale durato oltre 12 anni nel Canton Ticino. Giudizio che interessò l'allora Banca di credito cooperativo di Bassano Romano e Capranica, al centro di un'inchiesta senza precedenti per la Tuscia. L'istanza di conciliazione alla pretura di Lugano, atto sostanziale per l'apertura del contenzioso civile tra banca e promoter, è stata presentata dal legale di Franco Maria Mattioli; sarà esaminata a fine novembre prossimo. «C'è una sentenza definitiva del tribunale federale di Losanna, la nostra Cassazione, che mi assolve spiega Mattioli, 58 anni e fissa un risarcimento per ingiusto processo».

Mattioli nel 2005 finì in una complessa inchiesta a Lugano, che indagò su circa 15 anni di attività precedenti. Il professionista, forte della sentenza emessa nel 2017 dal tribunale per truffa, riciclaggio e appropriazione indebita 12 anni dopo l'avvio ha ora chiesto alla Bank Cic Ag ben 11,4 milioni di euro di danni. «Ed è solo la somma dei mancati guadagni per questo lungo periodo aggiunge in base allo stesso reddito annuo che avevo nel 2002, quando tutto è iniziato. Con quelle accuse, come agente finanziario di fatto non ho più potuto operare: un danno condiviso con il collega a me più vicino, Augusto Testa».

Al centro dell'indagine in Svizzera figurava l'operazione di investimento, datata 2002, dell'ex Bcc di Bassano R. e Capranica, avviata per recuperare una pesante perdita di capitale generata da un precedente acquisto di titoli finanziari, rivelatosi disastroso. Mattioli curò l'operazione da oltre 6 milioni di euro con la banca Cial Suisse (oggi la Bank Cic) per conto della Bcc viterbese. Ma si scoprì, mesi dopo, che parte della somma investita dalla Tuscia per garantire il ripianamento di quella perdita era finita in un conto nascosto, gestito dal direttore anch'egli indagato - della filiale di Lugano.

Da qui le misure cautelari per Mattioli, che secondo la Cial sapeva del conto segreto. Accusa negata dalla sentenza, mentre la Bcc ha poi recuperato l'intero investimento. «Ma di quel conto anche la direzione generale di Cial sapeva», afferma il consulente. Ma non solo. «La complessa inchiesta evidenziò malversazioni e incauti investimenti ascrivibili alla direzione di quella filiale aggiunge Mattioli e che poi portarono all'azzeramento del mio capitale e degli investimenti dei clienti che negli anni avevo portato alla Cial Suisse. Di questa mala gestio parla il tribunale di Lugano, grazie alla perizia tecnica appositamente richiesta e riportata nella sentenza». Da qui il secondo fronte risarcitorio avviato dalla società di investimenti di Mattioli, contro la stessa Cic di Basilea, per una somma più elevata della precedente.

Mattioli ha un procedimento penale in corso al tribunale di Milano - con condanna in prima grado - aperto dal 2018 per truffa aggravata e abusivismo finanziario sul fallimento della Hi-Real investimenti, in concorso con altri 8. «Siamo in attesa dell'appello, fiduciosi per un giudizio positivo», ha detto su questo Mattioli.