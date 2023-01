Martedì 3 Gennaio 2023, 06:50

«Ti brucio viva. Io ti tolgo dal mondo». Marito padrone dà fuoco alla moglie che se ne vuole andare. Una donna dopo anni di violenze e maltrattamenti ha deciso di lasciare il compagno che le rendeva la vita impossibile. Anni di soprusi e aggressioni culminate col tentativo di darle fuoco. Il fatto sarebbe accaduto alcuni anni fa, ma solo da poco la vittima ha deciso di denunciare tutto e trascinare il marito padrone davanti al collegio del Tribunale di Viterbo.

I FATTI

L’imputato è un 56enne di un piccolo paese della Tuscia accusato di maltrattamenti in famiglia e difeso dall’avvocato Paolo Casini. La moglie, ormai ex, si è costituita parte civile con l’avvocato Giovanni Labate. Del caso, scoppiato solo dopo che la donna ha trovato il coraggio di parlare e lasciare il marito, se ne è occupata la pm Paola Conti che dopo aver ascoltato la donna ha subito aperto un fascicolo a carico del 56enne. Le parole della vittima saranno ascoltate dai giudici del Collegio del Tribunale di Viterbo il prossimo 17 maggio.

La donna dovrà ripercorrere ogni violenza, ogni sopruso e anche il giorno in cui ha visto le fiamme arrivargli davanti al viso. A supporto del suo racconto saranno anche depositati i referti medici che testimoniano i numeri accessi al pronto soccorso della donna. Ogni volta che il marito alzava le mani, per futili e pretestuosi motivi, la moglie finiva puntualmente in ospedale per farsi curare. E ogni volta raccontava storie diverse pur di nascondere la violenza che viveva in casa, per colpa dell’uomo che aveva sposato.

I NUMERI

Storie come questa, di violenze e maltrattamenti, nel corso del 2022 ce ne sono state a centinaia. I numeri sono allarmanti e riguardano solamente quelli in cui le vittime hanno trovato il coraggio di chiedere aiuto. Il comando provinciale del carabinieri in questo ultimo anno ha registrato 105 casi di maltrattamenti in famiglia, 58 atti persecutori, 13 reati a sfondo sessuale, 4 casi di “revenge porn”. La Questura ha numeri altrettanto importanti.

L’AIUTO

«Sulla violenza di genere siamo in trincea - ha commentato il questore Giancarlo Sant’Elia-, solamente la Volante ha eseguito 982 interventi per liti e 353 per maltrattamenti. Abbiamo salvato molte donne e ne siamo orgogliosi. La Mobile ha emesso 28 misure cautelari, 13 arresti e 15 allontanamenti. E’ stato anche applicato il protocollo Zeus che inserisce gli uomini maltrattanti in un percorso. E quest’anno abbiamo anche aperto la sala d’ascolto dedicata ai minori e alle donne vittime di violenza».

Una sala di ascolto protetto è presente anche nella caserma dei carabinieri in via De Lellis, qui è possibile parlare con esperti in maniera sicura e farsi inserire nei percorsi realizzati per aiutare le donne.