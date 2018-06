di Maria Letizia Riganelli

Processo Cev, stavolta è veramente finita.

Ieri anche l’ex sindaco Gabbianelli (imputato per abuso d’ufficio e associazione a delinquere) ha revocato la rinuncia alla prescrizione, scrivendo di fatto la parola fine su un processo durato dieci lunghi anni.



Le parole di Gabbianelli hanno fatto calare definitivamente il sipario sul processo iniziato nel lontano 2010. Tutti prescritti, tranne l’imprenditore Claudio Ciucciarelli, imputato per concussione, per cui è stato disposto lo stralcio e l’11 settembre prossimo sarà assolto o condannato.



Si chiude quindi una vicenda che ha interessato buona parte degli amministratori e politici che hanno governato la città nei primi anni del 2000. Il processo, si ricorderà, arriva dall’indagine partita nel 2007 che portò a galla i debiti fuori bilancio del Comune, derivati dal pagamento di spese straordinarie al Cev. Dei 38 indagati finirono sotto processo in 34. Nel 2012 con la prescrizione buona parte chiude i conti con la giustizia. Non l’ex sindaco che rifiuta. Sei anni dopo però torna sui suoi passi.



Il discorso integrale di Giancarlo Gabbianelli



La prima udienza di questo processo si è celebrata il 30 giugno del 2010 a meno di cinque giorni da quando mi sono stati chirurgicamente impiantati due stent alle coronarie. Non chiesi rinvii, come mai nel corso di questi lunghi otto anni.

Ho prestato, unico imputato, interrogatorio dinanzi a questo tribunale, ho rinunciato all'ascolto dei testi a difesa, ho richiesto lo stralcio della mia posizione per essere giudicato immediatamente, essendo questo processo maturo per la decisione già nel lontano 2015.

L'attuale collegio ha richiesto alle parti di ridurre le loro liste testimoniali onde arrivare alla conclusione del presente processo.

Abbiamo aderito, anche perché avevamo già rinunciato ad ascoltare anche uno solo dei nostri testi indicati nei termini di legge.

Ciononostante, rinvii semestrali hanno portato alla maturazione delle prescrizioni.

All’insediamento del presente collegio ci siamo dichiarati d'accordo alla lettura degli atti, ma la procura si è pronunciata in senso contrario, senza aggiungere alcunché ai vari "confermo le precedenti dichiarazioni” pronunciati dai testi ascoltati.

Mi si dice che tale comportamento non trova riscontri rispetto a quello di altri Tribunali italiani.

Il fatto che il Tribunale abbia accolto la richiesta della Procura di sentire come testi ex imputati prescritti, non mi crea problemi dal punto di vista processuale.

Non si può dimostrare, anche con certi mezzi che non voglio qualificare, la colpevolezza di chi ha già ampiamente dimostrato di essere completamente innocente.

Del resto il comportamento processuale della Procura dimostra che essa stessa è ben cosciente dell’insussistenza delle accuse e sono certo che non le saranno sufficienti i nove testi citati, ma ritroveremo di fronte ad altre richieste, con prevedibile accoglimento del Tribunale e quindi con allungamento dei tempi processuali di altri anni.

Ciò mi viene indotto da un comportamento dei rappresentanti della Procura che non so da cosa sua motivato, perché ritengo che gli stessi siano assolutamente convinti, se non del bene arrecato ai cittadini viterbese anche dal punto di vista dell’arricchimento dei bilanci comunali, della mia assoluta innocenza.

Ma quello che si è verificato alla fine, ma soprattutto all'inizio dell’udienza del 3 aprile scorso, mi fa ritenere che, per rispetto del mio profondo senso della giustizia con la G maiuscola, non è corretto continuare a sottrarre alla mia famiglia serenità, a sottoporle ad immotivate angosce e quindi aggiungere anche un solo attimo della mia vita alla dilapidazione di dieci anni della stessa provocatami da questo ingiusto processo.

Processo che di fatto impedisce a non meno dell'80 per cento dei cittadini viterbesi di tradurre il loro amore e la loro stima nella possibilità che il sottoscritto ricopra quel ruolo, per cui mi incalzano con affettuosa sollecitudine ogni giorno.

Pertanto revoco la mia dichiarazione di rinuncia alla prescrizione.

Mercoled├Č 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA