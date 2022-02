Sabato 19 Febbraio 2022, 07:15

«Comprai una Fiat 500 a 16.500 euro. Mi dissero che era un’auto aziendale, ma dopo 10 mesi la polizia me la sequestrò perché aveva il telaio contraffatto e un veicolo con la stessa targa circolava fuori Italia». Una delle vittime della auto clonate racconta in aula la sua esperienza.

Ultimi testimoni della pubblica accusa per il processo al proprietario di un autosalone di Ischia di Castro. L’imputato in pieno lockdown finì al centro dell’inchiesta “Castro”. Un’operazione di polizia, coordinata dal sostituto procuratore Chiara Capezzuto, che portò alla luce un’attività di riciclaggio di veicoli di media cilindrata, principalmente Fiat 500 e Jeep Renegade.

Oltre all’imprenditore di Ischia di Castro fu arrestato anche un trentenne napoletano considerato la mente dell’attività criminale, che ha già chiuso i conti con la giustizia patteggiando 3 anni e 6 mesi di pena. «Il modus operandi - ha spiegato in aula l’ispettore della polizia stradale che ha portato avanti le indagini -, era ben collaudato e sempre lo stesso: le auto rubate sul territorio italiano, principalmente a Napoli, venivano nuovamente poste in circolazione dopo la modifica dei numeri di telaio, con quelli appartenenti a medesimi veicoli regolari circolanti in altre nazioni, creando di fatto dei cloni. A essere prese di mira, quasi sempre, vetture di media cilindrata, rubate, nella maggior parte dei casi, nel napoletano e rivendute, attraverso il concessionario viterbese, ad ignari acquirenti a carico dei quali è stato poi operato il sequestro».

La polizia è riuscita a sequestrare 12 auto.