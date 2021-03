Procacciatori d'affari in nero, 200mila euro di multa a società che sfruttava 100 lavoratori

I finanzieri del comando provinciale di Viterbo, nel corso di un blitz ina una società a responsabilità limitata, volto a verificare tra l’altro il rispetto della normativa in materia di lavoro, hanno smantellato una rete di 106 lavoratori irregolari impiegati dalla società come lavoratori autonomi da circa 3 anni.

La società, con sede a Milano ma dotata di uffici in varie città italiane inclusa Viterbo, impiegava i lavoratori inquadrandoli formalmente come procacciatori d’affari e si è resa responsabile di violazioni amministrative, in ambito giuslavoristico, sanzionate per un ammontare complessivo pari 228.160 euro, collegate all’impiego di 85 lavoratori completamente in nero e di 21 lavoratori irregolari. E’ stato altresì sanzionato il datore di lavoro in qualità di responsabile dell’impiego di manodopera irregolare.

Le attività di controllo a largo raggio sono state eseguite dalla compagnia della Guardia di Finanza di Viterbo con l’ausilio ed il prezioso contributo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ufficio territoriale di Viterbo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA