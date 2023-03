Martedì 28 Marzo 2023, 05:20

«Oltre 600 mila euro per Viterbo capitale europea della cultura. Per il resto tagli ovunque». Primo round: al suono della campanella il capogruppo del Pd, Alvaro Ricci, comincia a sfiancare l’avversario. Ieri mattina mezza giunta ha illustrato il bilancio dei rispettivi assessorati, stamattina tocca all’altra metà. Ma sul primo vero atto di indirizzo dell’amministrazione Frontini, il fronte dem è già sul piede di guerra.

«Abbiamo capito che sostanzialmente sul turismo non c’è assolutamente nulla: si parla dai 70 ai 90 mila euro - dice Ricci - di cui 40 mila solo per la Francigena. Il resto sono briciole. Non c’è una lira per San Pellegrino in fiore». L’assessore Floris aveva annunciato che sulle strade ci sarebbero stati altri 2,6 milioni. «Gli avevamo detto di essere prudente e ha dovuto ammettere che per ora non ci sono». La cultura con Antoniozzi? «Qualcosa per le scuole. Per l’Unione ha detto fortuna che c’è Atcl, se no non si faceva niente. Ricordo quando ci ammazzavano su questo. Poi ha messo 25 mila euro sulla stagione teatrale di Ferento, che andrà in via esclusiva a ha un accordo con i proprietari del sito. Ma in questo bilancio non c’è niente».

Eppure, essendo il primo firmato da questa amministrazione, la promessa era di fare fuoco e fiamme. «Abbiamo scoperto che ci sono oltre 600 mila euro per Viterbo capitale europea della cultura in tre anni». Il diretto interessato rilegge la notizia così: «C’è una posta da circa 540 mila euro - spiega Antoniozzi - per il restyling di tutta la comunicazione dell’ente: web, stampa, social. I mezzi oggi a disposizione riteniamo non siano sufficienti per comunicare il progetto in maniera intelligente e appetibile. Ci saranno procedure a evidenza pubblica per il rilancio del brand Viterbo. Per avere una buona visibilità serve un investimento solido».

Tornando alle strade, ci sono «questi 5 milioni, che comunque sono quelli dell’ex sindaco Arena - continua il dem - ma riguardano solo le strade principali. Per le frazioni zero euro». Tirando le somme, «quest’anno sulla spesa corrente, fatta eccezione per le mostre, su scuole, manutenzione ordinaria strade eccetera ci sono tagli. Insomma, finora tutto è concentrato su Viterbo capitale della cultura». Ancora sulle frazioni: l’altra dem, Alessandra Troncarelli, ha chiesto all’assessora Katia Scardozzi quante risorse abbia da gestire direttamente. «Anche qui - conclude Ricci - la risposta è stata zero». Oggi il secondo round in commissione, poi il ring sarà il consiglio comunale.