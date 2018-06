Primo giorno da sindaco per Giovanni Arena: stamattina la proclamazione

Primo vero giorno da sindaco, per Giovanni Arena. Stamattina nella sala del consiglio di palazzo dei Priori ha avuto luogo la proclamazione da parte dell'Ufficio centrale elettorale. Il neo sindaco ha preso quindi possesso dell'ufficio, confermando la scelta della Sala Rossa, come il suo predecessore Leonardo Michelini. Dopo l'insediamento, qualche appuntamento e un primo confronto con i dirigenti



Subito dopo la proclamazione del primo cittadino, l'Ufficio centrale elettorale ha ufficializzato anche i consiglieri eletti: Claudio Ubertini, Gianluca Grancini, Laura Allegrini, Paolo Bianchini, Vittorio Galati ed Elisa Cepparotti per Fratelli d'Italia; Stefano Evangelista, Claudia Nunzi, Ludovica Salcini, Ombretta Perlorca, Antonio Scardozzi e Stefano Caporossi per la Lega; Elpidio Micci, Antonella Sberna, Isabella Lotti, Giulio Marini, Fabrizio Purchiaroni e Matteo Achilli per Forza Italia; Giovanni Maria Santucci e Paolo Barbieri per Fondazione; Chiara Frontini, Letizia Chiatti, Patrizia Notaristefano e Alfonso Antoniozzi per Viterbo 2020 e Viterbo Cambia; Massimo Erbetti per il Movimento 5 Stelle; Lisetta Ciambella, Alvaro Ricci e Martina Minchella per Orizzonte Comune, La voce dei giovani viterbesi e Pd; Francesco Serra e Lina Delle Monache per Impegno Comune; Patrizia Frittelli per Viterbo dei Cittadini; Filippo Rossi per Viva Viterbo e Area civica.



Resta in piedi la volontà di Alessandro Allegrini di presentare ricorso per far scattare il secondo seggio in favore del M5S.

Mercoled├Č 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:52



