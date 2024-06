Domenica 9 Giugno 2024, 04:30

Europee e amministrative, un voto al rallentatore: alle 23 aveva votato rispettivamente il 17,22 e il 28,45%. Tutti i seggi hanno aperto regolarmente le porte alle 15, in molti casi ad essere assenti però sono stati i votanti, soprattutto dove non c’era da scegliere il nuovo sindaco. In altri sono mancati gli scrutatori e anche i rappresentanti di lista, come a Civita Castellana. «C’è stata difficoltà soprattutto nei centri maggiori a reperire i volontari – ha commentato l’esponente di un partito – meno problemi sono stati registrati nei centri in cui si svolgono le amministrative per i rinnovi dei consigli comunali, ma il resto è stato complicato. Non è un buon segnale: vuol dire che anche la partecipazione attiva e di squadra nei partiti inizia a vacillare».

Sono 248.943 gli aventi diritto per le europee, mentre per le amministrative nei 25 Comuni al voto 64.583. Uno di questi però non ha potuto esercitare il proprio diritto. Un cittadino di Capranica era stato cercato a casa dal Comune: non trovandolo, lo ha dichiarato irreperibile e cancellato dagli elenchi elettorali. Nonostante le proteste, ancora non è riuscito a risolvere. Situazione relativamente tranquilla nel capoluogo, dove alcuni presidenti di seggio e scrutatori hanno dato forfait e sono stati rimpiazzati. Buona invece già dalle prime ore l’affluenza a Tarquinia, l’unico Comune tra i 25 che può andare al ballottaggio avendo oltre 15mila abitanti. A Tessennano, appena 270 aventi diritto, in pochissimo si è superata la soglia del 20 per cento.

Per quanto riguarda i paesi dell’agro falisco dove c’è la corsa anche per la fascia tricolore, come Nepi e Calcata, si è notato invece più fermento del solito per questo appuntamento elettorale, con i candidati a consiglieri comunali molto attivi, ma tutto è rimasto dentro i canoni tradizionali. A Monterosi, dove alle urne sono chiamate quasi 4mila persone, dopo due ore avevano votato circa in 500 (il 10%), un dato superiore alla media. «Qui la battaglia politica per le comunali – hanno detto alcuni elettori – è molto sentita, l’afflusso alle urne è buono e ne beneficiano anche le europee».

A Civita Castellana i primi a presentarsi e a chiedere le schede elettorali sono stati alcuni anziani. In tre seggi è capitata la stessa scena e per aumentare almeno momentaneamente il dato dei votanti anche qualche rappresentante di lista ha pensato bene di esprimere subito il proprio voto. «I giovani – hanno fatto notare dalla città delle ceramiche – non si sono visti però nelle primissime ore e questo è un pessimo segnale». E sempre qui la Pro Loco ha accompagnato alle urne 50 anziani, prima di portarli in gita all’isola d’Elba: prima il dovere, poi il piacere.

