Pd, Ricci passa con i panunziani: alle primarie in lista per Astorre

Da Fioroni a Panunzi. Alvaro Ricci è passato dall'area dell'ex ministro a quella del consigliere regionale: risulta infatti in lista in appoggio alla candidatura di Bruno Astorre a segretario del Pd Lazio, in contrapposizione a Claudio Mancini, sostenuto dai popolari.Le primarie sono in programma il 25 novembre: se nessuno dei tre (in corsa c'è anche Andrea Alemanni) raggiungerà il 50 per cento dei consensi, il nuovo segretario regionale sarà scelto dai 200 delegati dell'assemblea, 11 dei quali provenienti dalla Tuscia. Le liste sono state consegnate sabato scorso, ma anche se l'approvazione ancora non c'è stata, l'indiscrezione clamorosa su Ricci gira con una certa insistenza.Astorre è uomo vicino al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che punta a diventare segretario del Pd nazionale. Entrambi ovviamente portati da Panunzi. Mancini invece è il riferimento dell'area fioroniana, zona Renzi. Appena un mese fa il consigliere regionale e alcuni suoi uomini erano stati sospesi dal Pd, a seguito del ricorso presentato dalla fioroniana Martina Minchella.