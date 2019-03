Primarie Pd, anche nel Viterbese netta affermazione di Zingaretti. Il record di Canepina. Alta l'affluenza. Risultati

Ultimo aggiornamento: 22:34

Primarie del Partito democratico, anche a Viterbo e provincia è netta la spinta alla vittoria di Nicola Zingaretti per la segreteria del partito. Le percentuali - parziali - parlano del 65% delle preferenze al candidato che, a livello nazionale, è già riconosciuto come vincitore sui competitor Maurizio Martina e Roberto Giachetti.Anche Viterbo città, che ha visto ben 1.798 votanti, ha spinto alla vittoria Zingaretti (1.094 voti) davanti ai 549 di Martina e i 125 a Giachetti. Dai dati pervenuti, il governatore del Lazio si afferma nei seggi di numerosi centri della Tuscia, da CanEpina a Vignanello, da Orte a Oriolo Romano fino a Civita Castellana. Per Martina, al momento secondo nel computo finale dietro Zingaretti, vittorie a Bomarzo, San Lorenzo Nuovo e Grotte Santo Stefano (qui di misura).A proposito di frazioni del capoluogo, da Bagnaia a San Martino al Cimino la vittoria del futuro segretario dem è particolarmente significativa, con una somma di preferenze di tutto rispetto. Per Bagnaia-La Quercia: Zingaretti 172, Martina 97 e Giachetti 17.Anche a Civita Castellana, seconda città della provincia, il risultato è netto: Zingaretti 292. Martina 71 e Giacchetti 65 voti. Nel seggio di Nepi e Castel Sant'Elia, su 385 votanti: Zingaretti 313, Martina 56 e Giachetti 12. Passando a Orte, dove si votava in paese e allo Scalo, con 326 votanti il responso dice: Zingaretti a 227 preferenze, Martina a 61 e Giachetti a 38.Molto alta l'affluenza ai seggi allestiti sul territorio viterbese, con picchi di accessi a quello di Viterbo in via Polidori (come detto, quasi 1.800 persone si sono presentate con la scheda elettorale). Eclatante il resposnso che arriva da Canepina, il paese dei Cimini dell'ex sindaco e attuale consigliere regionale Pd, Enrico Panunzi. L'affluenza ha visto 966 votanti, su poco meno di 4mila abitanti, con ben 922 preferenze a Zingaretti (poi 20 per Martina e appena 7 per Giachetti).