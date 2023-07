Mercoledì 5 Luglio 2023, 05:20

Si è svolta ieri mattina una nuova edizione della Giornata dell’Economia organizzata dalla Camera di Commercio Viterbo Rieti per presentare il rapporto dell’Alto Lazio dell’anno 2022 contenente la sintesi di dati di carattere statistico ed economico, indicatori utili sull’analisi dell’economia e imprenditoria della Provincia di Viterbo. Presenti diverse istituzioni per intervenire sui dati che lo scorso anno hanno registrato un bilancio positivo.

“Questa giornata è stata spezzata in due, oggi a Viterbo e il 6 luglio a Rieti, perché vogliamo essere più incisivi e presenti sul territorio – ha spiegato Domenico Merlani, Presidente della Camera di Commercio Viterbo Rieti. La Giornata dell'Economia è diventata quasi istituzionale, questo serve a proiettarci nel futuro mentre cerchiamo di studiare i dati dell'anno passato e capire dove l'economia del territorio sta andando. Il Rapporto rappresenta uno strumento fondamentale per le imprese e la loro competitività aziendale soprattutto in un’epoca storica in cui le economie si muovono a velocità incredibile”.

I dati nel rapporto raccontano un’Italia resiliente, soprattutto a seguito della crisi causata dal Covid-19, dal successivo rincaro dei prezzi e dalla guerra in Ucraina. In questo contesto, infatti, la Camera di Commercio ha registrato, nel corso del 2022, un +0,8% di nuove imprese, aumentando il PIL del 3,20% un dato vicino all’economia reale del Paese.

I dati più incoraggianti arrivano dai settori del turismo, raddoppiato rispetto al 2021, e delle costruzioni (+1,7%) anche grazie ai Bonus Edilizi dei quali la Provincia di Viterbo ha usufruito.

Resta il problema delle infrastrutture, ancora troppo carenti, e il considerevole calo demografico dell’8%, un dato che deve responsabilizzare il territorio viterbese, anche se il tasso di disoccupazione è più basso rispetto alle stime di tutto il Paese (7,5 di Viterbo rispetto a 8,2 dell'Italia).

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata allo studio eseguito dal Centro Ceramica di Civita Castellana riguardante le ventisette aziende del Distretto industriale di Civita Castellana che producono ceramica sanitaria, l’industria più importante nella Provincia, unica realtà del territorio che ha registrato dati molto in positivo. Un focus sullo stato di salute di imprese innovative, che ha registrato una produzione del +1,74%, vendita del +1,75% e un fatturato di +13,02% rispetto al 2021.

La Camera di Commercio, alla fine dell’incontro, ha espresso l’auspicio che questi rapporti possano contribuire concretamente al miglioramento delle condizioni economiche e sociali e alla crescita del tessuto imprenditoriale della Provincia di Viterbo. Il report dell’Alto Lazio verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito ufficiale della Camera di Commercio Viterbo Rieti.