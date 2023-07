Giovedì 20 Luglio 2023, 05:20

Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale 2023-2024 al Teatro dell’Unione di Viterbo, presentata ieri mattina presso il foyer del Teatro dalla sindaca Frontini, l’assessore Antoniozzi e due rappresentanti ATCL: Luca Fornari, amministratore delegato e Isabella Di Cola, direttrice artistica.

Saranno dieci le serate della nuova stagione teatrale in abbonamento, una in più rispetto allo scorso anno, che consolidano il Teatro dell’Unione come uno tra i più culturalmente interessanti a livello nazionale, anche grazie al successo di critica e pubblico. “L’ultimo anno ci ha mostrato risultati eccezionali – ha spiegato Luca Fornari. Viterbo si è sviluppata facendo diventare il suo Teatro un luogo per i cittadini e a disposizione della città. Siamo ovviamente felici di questo perché quando si crea un meccanismo di rete tra Istituzioni, i risultati si vedono. Ricordo che usciamo da un anno importante e ci auspichiamo di rilanciare ulteriormente i risultati ottenuti, lo stesso fatto di presentare la stagione con il giusto anticipo è il segno di come ormai il lavoro sia arrivato a un livello alto di sinergia”.

Tra i protagonisti di questa nuova stagione, tanti nomi degni di nota come Drusilla Foer con il suo spettacolo “Venere Nemica”; Sergio Rubini e Daniele Russo che presenteranno in anteprima “Il caso Jekyll”. Torna anche Glauco Mauri, insieme a Roberto Sturno con l’opera “Variazioni Enigmatiche”. Tornano a Viterbo anche Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia del 2018, con lo spettacolo “Hybris”; ma anche “Il ministero della solitudine” della compagnia indipendente Lacasadargilla, vincitrice del premio Ubu e primo spettacolo di teatro contemporaneo con drammaturgia originale a Viterbo.

Un palinsesto anche alleggerito rispetto alla stagione passata che porterà in scena spettacoli come “Che disastro di Peter Pan”, una commedia adatta a tutti, divertente e leggera che aprirà questa nuova stagione, ospitando la compagnia teatrale cinque giorni prima del debutto. Un cartellone di spettacoli un gradino più su dell’anno precedente, differenziato con grandi maestri della regia internazionale e mostri sacri del teatro contemporaneo. Una stagione, infatti, profondamente attenta al teatro contemporaneo, classico, americano e russo, perché la cultura, come ha affermato l’assessore Antoniozzi, «non appartiene a nessuno».

“Stiamo lavorando per predisporre su richiesta il servizio di nursery – ha concluso Isabella Di Cola. Inoltre vorremmo proporre un programma ad hoc per sensibilizzare il pubblico più giovane, puntando a sinergie con le scuole del territorio”.

I biglietti sono già acquistabili sul sito del Teatro dell'Unione e al botteghino, sarà inoltre possibile rinnovare l'abbonamento entro il 10 settembre al costo della scorsa stagione, per maggiori informazioni www.teatrounioneviterbo.it