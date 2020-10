© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Cari amici, sono molto felice di venire prossimamente a Viterbo per questo famoso concorso di canto intitolato a Fausto Ricci. Spero tanto di ritrovarci insieme. Non ci potremo abbracciare, purtroppo, ma senz’altro il mio affetto ci sarà comunque. A presto e in bocca al lupo per tutti».Così Josep Maria Carreras i Coll, noto come José Carreras, in un videomessaggio indirizzato a Giuliano Nisi, presidente dell’associazione “XXI secolo” e Vincenzo Ceniti, console del Touring Club italiano. Motivo? Il grande tenore spagnolo, protagonista, tra il 1990 e i primi anni 2000, con Plácido Domingo e Luciano Pavarotti dei celebrati concerti “I tre tenori”, ha accettato l’invito a presiedere la giuria del concorso internazionale di canto lirico “Premio Fausto Ricci”, promosso dalla citata associazione e sostenuto dal Tci che lo ideò 8 anni fa per celebrare voce e successi del celebre baritono viterbese (1892-1964).«Ammiriamo José Carreras – sottolinea Ceniti – sia come artista, che come uomo. Una voce nobile ed espressiva legata a una carriera folgorante ed amara, minata nel 1987 da una grave malattia che seppe sconfiggere con la stessa potenza e determinazione del “Vincerò” di Calaf nella Turandot di cui fu grande interprete. Siamo fieri che abbia accolto il nostro invito e di ospitarlo nella Città dei Papi».Carreras sosterà a Viterbo tra il 16 e 18 ottobre per presenziare alle varie fasi del concorso che vedrà in lizza vari giovani artisti del “belcanto” provenienti da tutto il mondo.Accanto ai concerti, è previsto anche un incontro-cena, alle 20,30, al ristorante dell’Hotel Salus Terme a Viterbo cui parteciperà personalmente il Maestro Carreras.«E’ un evento senza precedenti – rilevano Nisi e Ceniti - che conferisce lustro alla Città di Viterbo confermando i suoi nobili precedenti nel mondo della lirica. Vista l’attuale contingenza, la conviviale è riservata ad un numero limitato di persone che verranno selezionate in base alla data di prenotazione e al versamento dell’importo individuale di euro 100 da effettuare entro il 12 ottobre, comprensiva della cena a base di prodotti tipici spagnoli e la poltronissima al concerto finale che si terrà domenica 18 ottobre al Teatro Unione di Viterbo alle ore 17,30». Info: cell. 347.5607720; mail premioricci@gmail.com.