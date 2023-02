Precipita dal balcone di casa, grave una ragazza

Sabato 4 Febbraio 2023, 11:22







Paura questa mattina a Civita Castellana, nel quartiere San Lorenzo, a poca distanza dal posto dove è in corso il mercato. Una ragazza è precipitata dal balcone di casa, una caduta di 5-6 metri, ed è rimasta gravemente ferita. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza. Presenti anche le forze dell'ordine. Non si conoscono al momento le cause dell'incidente.