Pratogiardino chiuso, ma il prato è più fuori che dentro: «Sindaco, qualche euro per questo scempio?»

Pratogiardino resta ancora chiuso. L'erba alta però all'esterno, un po' come in altre parti della città, continua a crescere rigogliosa e indisturbata. Tanto che c'è chi ha deciso di scrivere al sindaco Giovanni Arena per chiedere di spendere qualche euro per sistemame «queste sconcezze».A sollevare il tema è Luciana Rinaldi, che si firma come «erogatrice di Irpef e tasse comunali». Abita nei paraggi del polmone verde della città. «Apprendo con disappunto che il parco di Pratogiardino, di cui ho ampia panoramica dal terrazzo del mio appartamento - scrive - verrà forse riaperto il 18 maggio a causa mancanza di sorveglianza e erba alta. Evidentemente non sempre l’organizzazione è un punto forte di alcune amministrazioni, neanche in cittadine di modeste dimensioni come questa».La missiva prosegue con un misto di indignazione e ironia. «Pazienza, vorrà dire che noi ultra sessantenni eserciteremo la necessaria blanda attività fisica della passeggiata camminando lungo i marciapiedi e per le strade». Peccato che «le condizioni di molte strade della città siano disastrose: marciapiedi sconnessi e pieni di buche, invasi da erbacce rigogliose. Altro che Pratogiardino».Infine la richiesta ad Arena: «Pensa che si possa destinare quale euro delle tasse comunali che paghiamo - conclude Rinaldi - alla sistemazione di queste sconcezze?».