Pranzo del Purgatorio, tra i tavoli anche Giorgia Meloni: «Il mio impegno per la tradizione»

Circa 250 chili di Fagioli del Purgatorio, 600 chili di luccio, altrettanti di nasello e baccalà, 60 chili di tinca: ecco i numeri del pranzo del Purgatorio, con il menù cucinato bruciando oltre 50 quintali di legna, accesa fin dalle tre del mattino. Come ogni mercoledì delle ceneri, il tutto gradito da ben oltre 1.500 persone, tra cui la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Oggi a Gradoli l'epilogo di una giornata la cui organizzazione è però iniziata prima. Lo scorso 28 febbraio, ovvero giovedì grasso, come sempre quelli della Confraternita del Purgatorio hanno percorso le vie del paese: vestiti con saio marrone e cappuccio e mantella violacei, hanno raccolto tutto ciò che i cittadini hanno donato. Sabato scorso tutto è stato battuto all'asta e il ricavato è stato utilizzato per il pranzo di oggi nella cantina dell'Oleificio sociale, in via Roma.

Tra i tavoli c'era anche la Meloni, che si è concessa per un mare di selfie. «E' stato un bagno di folla: la nostra leader, accompagnata dal deputato Mauro Rotelli, dal portavoce provinciale Massimo Giampieri, dal dirigente provinciale Massimo Ceccarelli, dai rappresentanti locali Nello Palombini e Nazzareno Nucci - dicono dal partito - ha confermato più volte l'impegno costante per lo sviluppo del territorio e la necessità di difendere e portare avanti tradizioni preziose come quella del pranzo del Purgatorio».

