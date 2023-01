Pranzo dei poveri, la chiesa di Villanova trasformata in una grande sala

La chiesa trasformata in una grande sala. Per il "Pranzo dei poveri" si è ripetuta la consuetudine, su iniziativa del parroco don Emanuele Germani, di ospitare a pranzo le persone più bisognose nella chiesa dei santi Valentino e Ilario a Villanova.

«Al "Pranzo dei Poveri" - dice Marco Metelli, responsabile comunicazioni della delegazione Viterbo-Rieti dell'Ordine di Malta - erano presenti anche numerosi assistiti stranieri, per cui la preghiera di benedizione della mensa è stata recitata in diverse lingue dai rappresentati di comunità cristiane e di altre religioni. Per disposizione del delegato Roberto Saccarello, i volontari del Gruppo Abc di Viterbo hanno effettuato il servizio ai tavoli, assistendo anche le persone più anziane e diversamente abili».

L'effettuazione dell'agape fraterna è stata sostenuta dalla Diocesi di Viterbo, dall’Ordine di Malta e da Confartigianato-Viterbo, con la collaborazione della Caritas. Al termine, sono stati donati agli invitati dei pacchi regalo contenenti generi alimentari e grazie all’associazione Vigili del Fuoco di Viterbo, le calze della Befana per i bambini presenti.