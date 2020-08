© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attaccante Alessandro Rossi si è aggregato ieri ai suoi nuovi compagni di squadra, che stanno ultimando a Cascia la prima fase della preparazione al campionato. A parte la punta arrivata in prestito dalla Lazio, con alle spalle tre esperienze in serie B con Salernitana, Venezia e Juve Stabia, la Viterbese ha mancato per il momento tutti gli altri ambiziosi obiettivi della propria campagna acquisti che sono finiti quasi tutti a giocare nelle file di squadre di Serie B. Nonostante tutto, il presidente Marco Romano continua ad essere ottimista.Il centrocampista francese ex Trapani Anthony Taugordeau, che fin dallo scorso giugno era stato individuato come l'elemento ideale per far compiere il salto di qualità al centrocampo gialloblù, è finito al Venezia in Serie B. Il portiere Guido Guerrieri, classe 95 di proprietà della Lazio, era stato scelto come profilo ideale per dare esperienza al reparto arretrato gialloblù. Nelle ultime ore, l'estremo difensore ha rinnovato con la Lazio fino al 2023, ma andrà in prestito alla Salernitana in Serie B. In alternativa, la Viterbese era interessata anche al giovane portiere Michele Cerofolini di proprietà della Fiorentina, che aveva giocato con la maglia della Casertana. Quest'ultimo è andato però a giocare anch'egli nella categoria cadetta con la Reggiana. Le scorse settimane, la Viterbese aveva contattato anche diverse società di Serie A per avere in prestito giovani interessanti. Ma si è trovata a far fronte alla volontà dei diretti interessati, che hanno preferito prendere tempo aspettando una chiamata ancora dalla Serie B. Scemato anche l'interesse per il difensore classe 91 Tommaso Silvestri, che ha un anno di contratto con il Catania e non si dovrebbe muovere dalla Sicilia.C'è poi il caso Blondett, la Viterbese ha già fatto un'offerta concreta al difensore centrale in uscita dalla Reggina. Il giocatore ha preso tempo, ma la settimana prossima potrebbe andare al Catanzaro dell'ex tecnico gialloblù Antonio Calabro e dell'ex dg Diego Foresti.Nelle prossime ore, la Viterbese tenterà l'affondo definitivo per portare in gialloblù il difensore Emmanuel Mbende del Catania, anche se il giocatore ha offerte da altri club. La settimana prossima, il presidente Romano si vedrà poi con la dirigenza del Frosinone per parlare dell'eventuale arrivo del centrocampista Emmanuel Besea e dell'attaccante Nicola Citro. Anche in questo caso, bisognerà valutare se i due giocatori accetteranno la Serie C. La società ciociara tratterrà Andrea Errico e Alessio Tribuzzi, altri due elementi che interessavano alla Viterbese, per affrontare il prossimo campionato di Serie B.Le difficoltà per allestire una rosa di qualità ci sono, ma il presidente Romano resta ottimista e guarda con fiducia al futuro. «Abbiamo sempre gli stessi obiettivi - ha detto il numero uno di via della Palazzina - bisogna avere pazienza. Il mercato dura a lungo e le liste bloccate a 22 faranno sì che ci saranno tanti calciatori forti, liberi». Oltre a Rossi, finora sono arrivati anche due elementi di prospettiva come l'attaccante Aimone Cali e il difensore Paolo Cerroni, chiamati ad esprimere tutto il proprio valore nel prossimo campionato.