Ripresa degli allenamenti e un altro giro di tamponi nella giornata di oggi. Dopodiché la Viterbese deciderà se chiedere o meno il rinvio della partita di domenica prossima, in programma alle 15 allo stadio Enrico Rocchi, contro la Paganese.

Al momento i giocatori positivi all'interno del gruppo gialloblù sono 9, in quanto gli altri contagi riguardano i 5 componenti dello staff tecnico e 2 dipendenti. Il protocollo prevede che, per chiedere il rinvio di una partita, una squadra non possa arrivare ad un minimo di 13 giocatori disponibili compreso un portiere. Per questo la società gialloblù vorrebbe aspettare l'esito dei test molecolari odierni, prima di prendere una decisione. Le regole, in questo momento, prevedono infatti che una società possa chiedere il rinvio di una partita soltanto una volta, anche se raggiunge il numero di 13 giocatori disponibili, purché la richiesta venga inoltrata con un certo anticipo.

La società gialloblù spera che i tamponi odierni evidenzino anche dei nuovi componenti del gruppo negativizzati, dopo il primo guarito scaturito nel giro di tamponi di sabato pomeriggio. Tra i possibili guariti di oggi potrebbe esserci anche il tecnico Agenore Maurizi, la cui positività era stata riscontrata proprio al rientro dalla trasferta di Vibo Valentia, che la Viterbese è stata costretta a sostenere in pullman, dopo lo stop all'aeroporto di Fiumicino, per non perdere la partita a tavolino ed essere penalizzata di un punto in classifica.

Proprio per evitare di ripetere tutto ciò che è scaturito dopo la trasferta di Vibo Valentia, la Viterbese potrebbe utilizzare il bonus relativo alla richiesta di annullamento di una partita, per rinviare quella prevista a Monopoli il prossimo mercoledì 11 novembre, nel turno infrasettimanale. Se la situazione dei contagi non dovesse migliorare, infatti, la Viterbese eviterebbe un'altra lunga trasferta probabilmente ancora una volta in pullman.

Ritornando alla partita di domenica prossima con la Paganese, l'eventuale rinvio potrebbe dipendere anche dalla squadra campana. Gli azzurrostellati, proprio sabato scorso, hanno comunicato la positività di 7 tesserati. Tanto che la partita con il Teramo, prevista lo stesso giorno nel pomeriggio, è stata posticipata alle 20,30. Anche i giocatori campani si sottoporranno nella giornata di oggi a un'altra serie di test molecolari: se i contagi dovessero aumentare, e la Paganese non dovesse raggiunge il numero minimo di giocatori disponibili, la stessa partita sarebbe annullata d'ufficio.

Anche se il numero dei contagi dovesse rimanere stabile, potrebbe essere la stessa Paganese a giocarsi il proprio bonus, chiedendo quindi il rinvio della partita contro la Viterbese.



