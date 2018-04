Ponte del 25 aprile, la polizia stradale rafforza i controlli nel Viterbese

Primavera anche sulle strade, con il ponte del 25 aprile e quello successivo del 1° maggio: la Polizia stradale di Viterbo e dei distaccamenti di Monterosi e Tarquinia al lavoro già il questo weekend per l'operazione "25 aprile e 1° maggio sicuri sulle strade".



Le due settimane a seguire saranno caratterizzate da diversi “ponti primaverili”, che invoglieranno molte persone, dato anche il clima mite, a spostarsi sulle strade della nostra provincia: per tali ragioni, gli uomini del Dr. Porroni intensificheranno i servizi di pattugliamento e vigilanza delle principali arterie. Di fronte al notevole incremento del traffico veicolare, agenti in servizio lungo la direttrice sud-nord anche nel Viterbese: sulla Ss Aurelia e A12 in particolare, interessate da un notevole flusso di utenti da e per le località marittime viterbesi. Poi la Sr2 Cassia e la Cassia-bis.



Interessate anche le tratta di competenza provinciale dell'A1, la Ss675 Orte-Viterbo, la Ss1 bis Aurelia, la Sr3 Flaminia e la Sr312 Castrense saranno percorse da quegli utenti che vorranno raggiungere l'Alto Lazio partendo da altre località della penisola. L'attività della Stradale vedrà impegnati un numero maggiore di equipaggi che svolgeranno i servizi di specifica competenza, effettuando un monitoraggio continuo dei flussi veicolari sulle principali arterie provinciali e ponendo in essere posti di controllo e verifiche a campione nei pressi degli snodi più importanti delle tratte viarie maggiormente transitate.



I servizi saranno finalizzati a un'attività di prevenzione, con la presenza visibile e costante degli equipaggi che si occuperanno di viabilità e tutela dei viaggiatori; dall'altro, saranno effettuati controlli sia sulla velocità, per mezzo del telelaser e dell’autovelox, sia sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti, con l'utilizzo dei precursori, dell'etilometro e del drug-test. Oltre che nelle aree di sosta per contrastare reati quali truffe, furti e rapine.

Sabato 21 Aprile 2018



