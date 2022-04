Sabato 30 Aprile 2022, 10:01

Dalle parole ai fatti. Il distretto della ceramica di Civita Castellana diventa green grazie agli investimenti della Regione Lazio attraverso il consorzio Apea (Area produttiva ecologicamente attrezzata).

La finalità è quella di favorire attività produttive industriali, artigianali, commerciali, anche in forma mista, sulla gestione integrata di infrastrutture, servizi centralizzati e risorse utili a garantire gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica dello sviluppo locale e aumentare la competitività.

Ieri c'è stato il battesimo di questa iniziativa per la quale la Regione ha stanziato un milione e 570 mila euro per la gestione ambientale della produzione ceramica e anche di altre attività presenti sul territorio e annunciato l'arrivo di altri fondi per questo progetto: «Finanziamenti ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Paolo Orneli - dovuti ad una progettualità seria e concreta di un distretto che avrà un futuro migliore». Già finanziati quattro progetti di riconversione, ristrutturazione o sviluppo presentanti da Ceramica Scarabeo, Azzurra, Gemica e Recupero Materie Prime. Ad ospitate l'appuntamento la Ceramica Azzurra e a fare gli onori di casa i titolari Alberto Serraglini e Lorenzo Rossini. Nel parterre, aziende, amministratori locali, associazioni imprenditoriali (Confindustria Ceramica e Federlazio), rappresentanti dell'Università della Tuscia e di istituti di credito e l'amministrazione provinciale.

Ad aprire i lavori il presidente di Apea, Antonio Sini, che ha spiegato gli obiettivi e le potenzialità: «Le porte sono aperte a tutti, perché solo se siamo uniti questo distretto può crescere a valorizzare quanto produce». Non a caso hanno dato la disponibilità ad entrare in Apea, ora formata da sei aziende, anche i maggiori gruppi industriali del polo (tra cui Mittel e Colavene) e tutte le amministrazioni comunali.

E' intervenuto il consigliere regionale Enrico Panunzi ( nella foto): «Gli imprenditori hanno intuito l'importanza di questo investimento che permette a questo territorio di sviluppare le sue potenzialità che sono enormi. Questa è la dimostrazione che Regione Lazio crede nello sviluppo di questo territorio e delle aziende che sono presenti».

Per la parte tecnica del progetto è intervenuto l'ingegner Federico Belfi

. La Provincia da parte sua ha promesso un impegno per migliorare la viabilità che lascia a desiderare