Polo ateneo nell'ex caserma dei vigili del fuoco, incontro tra Provincia e Unitus: «Percorso avviato»

«Un altro passo avanti è stato fatto. La volontà è quello di centrare l'obiettivo. Si tratta di un progetto concretizzabile che non ha a che fare con la politica, bensì con l'interesse del territorio». Pietro Nocchi (foto), presidente della Provincia, conferma: nei giorni scorsi, nuovo faccia a faccia col rettore Alessandro Ruggieri. Sul banco un imputato noto: il futuro della ex caserma dei Vigili del fuoco, in procinto di essere liberata dai pompieri a seguito del trasloco nel nuovo comando sulla Cassia nord.Da mesi l'ateneo ha lanciato l'Opa sulla struttura di Via Oslavia (5.016 metri quadrati per una volumetria complessiva di 13.559 metri cubi), per trasformarla, a proprio spese, in Polo culturale a disposizione della città. La novità, di non poco conto, è che la riunione non è stata un tête-à-tête: insieme ai massimi rappresentanti di Provincia e Unitus c'erano i tecnici. «Si sono scambiati i contatti così da poter proseguire il confronto. Ci rivedremo a breve«, assicura Nocchi. Che però su un punto batte con insistenza: «E non scrivete che voglio frenare. Piuttosto sono pratico», è la premessa.«Il mio obiettivo - dice Nocchi - è fare le cose, non annunciarle. Al momento, la struttura è ancora nelle disponibilità dei vigili del fuoco che continuano a pagare l'affitto alla Provincia e non ci hanno ancora riconsegnato le chiavi. Siamo nella condizione di poter realizzare il progetto ma, al di là del nuovo incontro, siamo tuttora in una fase interlocutoria. E, in ogni caso, Palazzo Gentili vuole giocare un ruolo di sostanza». Insomma, nessuna delega in bianco all'Università della Tuscia, seppur il polo ateneo sia l'opzione sposata da tutti.«Quello che ci ha presentato il rettore con la sua squadra - continua Nocchi - è un lavoro preliminare, non esiste ancora un progetto. E, ripeto, vogliamo dire la nostra anche in relazione agli utilizzi, affinché la struttura diventi un punto di riferimento pure per le scuole secondarie del Viterbese». E se non fosse ancora chiaro, conclude: «Per ora siamo alla condivisione di intenti, ma le modalità per fare un contratto di programma con l'università sono da stabilire».