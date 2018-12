Polo ateneo con l'ex caserma dei vigili del fuoco. «Sarà un centro culturale aperto»

Il polo ateneo si fa sempre più concreto. Le 5 tavole planimetriche che disegnano il futuro dell'ex caserma dei vigili del fuoco di Viterbo piacciono al presidente della Provincia, Pietro Nocchi. Gliele ha consegnate nei giorni scorsi il rettore Alessandro Ruggieri che ha lavorato per un progetto di riorganizzazione degli spazi al fine di farne un centro culturale aperto non solo all'ateneo, ma a tutta la Tuscia. «È arrivato e l'ho visto. Posso dire - commenta l'inquilino di Palazzo Gentili - che abbiamo fatto un ulteriore passo nel percorso iniziato. La progettazione presentata rispecchia quelle che sono le nostre intenzioni sull'utilizzo dell'immobile, ovvero la necessità di farne un punto di riferimento per i giovani e per l'istruzione».

Accordo anche sulla concessione gratuita dei 5mila metri quadrati per un lasso di tempo congruo, in cambio di investimenti a carico dell'Università della Tuscia. Per il presidente di via Saffi resta principalmente una sola incognita: i tempi. Gli spazi di via Oslavia, nonostante dal 12 giugno la caserma si sia trasferita sulla Cassia Nord, continuano a essere occupati dai vigili in attesa che la nuova sede venga ultimata. Qui i lavori dovrebbero partire a gennaio ed è solo dopo la loro ultimazione che si potrà passare dalle parole ai fatti. Intanto, Nocchi studia le prossime mosse affinché il progetto sia pronto per partire, non appena le chiavi saranno riconsegnate alla Provincia.

«Con i nostri uffici - continua il presidente - stiamo portando avanti la programmazione. A breve vorrei condividere con il Comune di Viterbo le nostre intenzioni. Quindi, terminate le festività, contatterò il sindaco Giovanni Arena. Sono convinto che la condivisione e il confronto tra enti su tematiche cruciali per lo sviluppo territoriale, come la destinazione dell'ex caserma, siano l'unica strada da seguire per il bene dellla comunità».

Ma non solo Palazzo dei Priori: a essere coinvolti saranno anche i principali operatori della cultura presenti sul territorio. «Penso tra gli altri al Consorzio biblioteche e al laboratorio di restauro. Voglio insomma - ribadisce Nocchi - mettere insieme gli attori che possono giocare al meglio questa partita per dare nuova vita a quello spazio, centrale per la cultura, l'istruzione, i ragazzi».

Intorno alla pratica di via Oslavia, Nocchi ha messo a lavorare anche i nuovi dirigenti da poco in forze alla Provincia: «Abbiamo scelto - annuncia - Mario Busatto alla guida dell'Ambiente e Patrizio Belli come nuovo responsabile del settore Ragioneria e del patrimonio. Figure importanti che si aggiungono a Ernesto Dello Vicario e a Franco Fainelli, oltre al segretario Francesco Loricchio. Una squadra che ci consentirà di lavorare al meglio a diversi progetti, tra cui questo».



