Polisportiva-Civitavecchia, sfida tra due vecchi attaccanti

Uno ha segnato in carriera 360 gol, l'altro 249. Uno ha 35 anni e sta riscoprendo una nuova giovinezza, mentre l'altro a 30, è nel pieno della maturità ed ha gli occhi addosso di tantissime squadre. Domenica prossima nel big-match del girone A del campionato di Eccellenza tra Polisportiva Monti Cimini e Civitavecchia, si sfideranno due degli attaccanti più forti del panorama calcistico dilettanti del Lazio. Manuel Vittorini e Gianluca Toscano che quest'anno veste la maglia del Civitavecchia. I due si affronteranno domenica non solo per i tre punti.«Ho qualche anno in più di Vittorini e lui dovrà sudare ancora molto per raggiungere i miei numeri scherza Toscano sta facendo grandi cose e per questo gli faccio i miei complimenti».Vittorini si ispira a Cristiano Ronaldo. «Non per le caratteristiche, ma per la meticolosità che mette nella preparazione fisica e della partita».«Toscano non lo devo certo presentare io spiega la punta della Polisportiva i numeri parlano per lui». Toscano quest'anno non è partito bene: soltanto 2 le marcature realizzate finora. «Gioco più per la squadra: si vede che mi sto invecchiando racconta con il sorriso scherzi a parte, penso che all'inizio il modulo con il quale giocavamo non mi favoriva: ora però le cose sono cambiate».Come detto, per Vittorini, la stagione è partita con il botto: il poker inflitto al Corneto nel derby viterbese è stata una perla nel percorso di crescita dell'attaccante. «Insieme a mister Scorsini abbiamo cementato un legame che all'inizio non era solidissimo rivela il bomber giallonero siamo due persone vere che si dicono le cose in faccia. Sono felice quando segno, ma lo sono di più quando i miei gol consentono alla squadra di fare punti. Dove sarò dopo il mercato invernale? Dicembre è lontano e non ci penso: le offerte non mancano, ma sono concentrato solo sul presente».