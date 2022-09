Lunedì 5 Settembre 2022, 05:55

Rosina è tornata finalmente a casa. Ma il giorno dopo il Trasporto, nonostante il trionfo di Gloria, a tenere banco è la polemica. Quella appena conclusa doveva essere, infatti, l’edizione “del ritorno” dopo lo stop forzato causato dal Covid: l’inizio di “una nuova era”, è stato detto. E invece la sera del 3 settembre 2022 passerà inevitabilmente alla storia come quella in cui si è rischiato l’ammutinamento dei facchini.

Dopo la plateale protesta a poche ore dal "sollevate e fermi" del capo facchino Sandro Rossi a nome di tutti i cavalieri di Rosa contro le norme di sicurezza giudicate troppo stringenti e a difesa della tradizione (“piazze vuote, se non c’è gente stop e tutti a casa”), da registrare ieri la risposta della sindaca. Frontini ha parlato subito dopo la messa celebrata dal vescovo Lino Fumagalli, all’uscita del santuario.

Il tono era tra il dispiaciuto e il seccato: “L’amministrazione comunale ha fatto molto in queste settimane, i facchini lo sanno; ci sono delle norme e a quelle norme bisogna attenersi, interpretandole ovviamente con buon senso. Ecco, la parola giusta credo che sia buon senso e buonsenso ci vorrebbe da parte di tutti, soprattutto da parte di chi ricopre dei ruoli di responsabilità. Abbiamo tutti la responsabilità: sia di portare Rosa a casa la sera del 3 settembre sia di essere di esempio per la città. E chi ricopre dei ruoli deve ricordarsi di essere esempio”. Al sindaco la soddisfazione di aver restituito ai viterbesi "una grande festa, se la meritavano".

I dubbi maggiori erano legati al maltempo. Mentre sabato pomeriggio la sindaca dichiarava che la Macchina sarebbe “passata ad ogni costo”, concetto ribadito anche ieri, sempre ieri invece il presidente del sodalizio Massimo Mecarini, presente anche lui alla celebrazione della messa al santuario, ha svelato che invece tutto poteva accadere: “Avevamo anche pensato a un piano B in caso di pioggia, era previsto eventualmente un rinvio a lunedì". Per fortuna non è servito: “Il Trasporto è stato superlativo, dal punto di vista tecnico non ci sono state sbavature, i facchini hanno reagito con grande entusiasmo, con grande forza e spirito di dedizione anche all’allungamento del percorso che non è un gioco, sono 700 metri c’è da faticare, ma hanno risposto benissimo”.

Nell’omelia del vescovo un richiamo ai problemi della città. “Vediamo tanto disagio materiale poveri, assenza di lavoro, incertezza per il futuro ma c’è, soprattutto, tanto disagio interiore: solitudine profonda (il vescovo ha ricordato a questo proposito i numerosi casi di suicidi che si sono registrati negli ultimi giorni, ndr), mancanza di valori che diano senso alla vita; incapacità di affrontare i problemi della globalizzazione e del cambiamento d’epoca. Come affrontare questi problemi? Prima di tutto è fondamentale essere tutti uniti e concordi, affrontare insieme, rompere la consapevolezza che nessuno di noi è in possesso esclusivo della verità e del giusto cammino”.

Per la macchina invece si pensa già al prossimo anno. Mentre il Comune sta studiando qualcosa di particolar per celebrare anche il decennale del titolo Unesco, l’architetto Raffaele Ascenzi, ideatore di Gloria, ha confermato ieri che sta valutando la possibilità di partecipare al nuovo bando per la Macchina: "Ho due idee in mente".